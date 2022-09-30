Россияне атаковали Николаевскую и Одесскую области дронами, ракетами и Смерчами: много раненых, есть погибшие

Российская армия выпустила семь дронов-камикадзе Shahed-136 по югу Украины. Пострадали Одесская и Николаевская области.

По Николаевской области было направлено пять дронов, еще два — по Одесской.

Над Одесским заливом удалось сбить два дрона-камикадзе силами противовоздушной обороны.

Обстрел Николаева подробно

Над Николаевской областью были сбиты три Shahed-136, один атаковал админздание в областном центре, еще один попал в объект критической инфраструктуры в районе. Об этом сообщает ОК Південь.

Однако Николаев подвергся не только атакам дронов, но и ракетным и артиллерийским обстрелам врага.

Вечером кассетный Смерч ударил по жилому району Николаева. Три человека погибли на месте, 12 раненых доставлены в больницу, — говорится в сообщении.

Попали в остановку общественного транспорта, где как раз были люди, — уточнил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

А ночью, по сообщению главы ОГА Виталия Кима, там раздалось семь взрывов, минимум два — за пределами города.

Одна ракета попала в девятиэтажку, серьезные повреждения под завалами люди.

В результате разрушений в доме заблокировало одну женщину. У нее строительными конструкциями зажало ноги, поэтому выбраться самостоятельно она не могла. Спасателям ГСЧС удалось ее достать около 3:40. Женщину передали медикам, — отметил Александр Сенкевич.

В настоящее время известно о восьми раненых в результате обстрела.

Фото: ГСЧС

Кроме южных регионов Украины, россияне мощно ударили и по Днепру: уничтожили транспортное предприятие и убили человека. Читай подробности.

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