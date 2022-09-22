Украина

Ракетные удары по Запорожью — под завалами гостиницы ищут людей, есть погибший и раненые

Елена Яковлева, редактор сайта 22 сентября 2022, 09:40
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