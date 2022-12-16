Обстрелы Украины 16 декабря: что известно на данный момент

Утро 16 декабря оказалось для украинцев тревожным: сирены прозвучали по всей территории государства.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает, что обстрелы могут быть массовыми.
— Ожидаем около 60 шт. (ракет — ред). На севере уже над территорией Украины есть часть. Также думаю, что наше ПВО собьет 50+ минимум, — отметил он.
Залп вражеских ракет, летящих в Украину, на 9 утра составлял 72 ракеты, пишет УП со ссылкой на источники.
Уже есть первые сообщения о взрывах и повреждениях в разных регионах.
Рассказываем, что известно на данный момент.
В Telegram-канале КМВА сообщают о работе ПВО в столице.
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! — говорится в сообщении.
Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! — говорится в сообщении.
А мэр Киева Виталий Кличко написал о взрывах в Деснянском районе. Все службы едут на место событий.
По состоянию на 9:30 в КГГА сообщили и о взрыве в Днепровском районе, а на 9:45 — в Голосеевком.
Движение метро временно приостановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.
Движение метро временно приостановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.
— Кроме того, в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением, — сообщает Кличко.
Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды.
Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды.
Оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковской области. Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Позже он сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.
Предварительно также без пострадавших, но возможны перебои с электроснабжением.
Есть сообщения о “прилете” в Днепропетровской области.
Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети, — написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
Кривой Рог. Есть поражения ракетами. Ничего не снимаем и не выкладываем в соцсети, — написал городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попадании в жилой дом.
Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы, — написал он.
Есть разрушения. Под завалами могут находиться люди. На месте работают экстренные службы, — написал он.
Во время телемарафона сообщили, что из-под завалов в Кривом Роге спасатели достали девочку.
— В доме разрушен подъезд. Два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены, среди них двое детей. Все в больнице, — сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко.
По Запорожью нанесено уже около 12 ракетных ударов, сообщают в городском совете.
Известно о 15 “прилетах” ракет в Запорожской области. Последствия вражеской атаки уточняются, сообщает глава ОВА Александр Старух.
Российская армия запустила по территории Украины более 60 ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, ракеты Х-555 и Х-101 были выпущены из самолетов Ту-95. Также есть пуски “Калибров” с Черного моря и ракет-300.
Сколько именно ракет удалось сбить, пока неизвестно.
Украинские защитники прилагают все усилия, чтобы линия фронта становились все ближе к границе с РФ, и прогоняют оккупантов с нашей земли.
Пока украинские военные отвоевывают наши границы, следи за сводками Генштаба ВСУ и картой боевых действий.