Они засеяли Европу трупами! Эмоциональное обращение Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля

Во вторник, 17 мая, президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем присутствующим на церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля.

Он напомнил о том, что кино сопровождало человечество в страшные годы Второй Мировой: работало на пользу и, к сожалению, во вред истине и стремлению к свободе.

Вспомнил Зеленский и о том, что были фильмы и фигуры, бросившие вызов страшным диктаторам 20 века.

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Герой Чарли Чаплина тогда сказал:

Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет.

С тех пор человечество должно было осознать истину о том, что война — величайшее зло. Но снова, как и тогда, есть диктатор. Снова есть война за свободу. Снова, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым.

— Смерть, которая зашла через границу, обозначила свою технику аналогом свастики — буквой Z.

Все они хотят быть лучшими нацистами, чем Гитлер.

Не проходит ни одной недели, чтобы на территории, где были или до сих пор есть российские войска, не находили массовых захоронений убитых и замученных людей. 229 детей убиты российским вторжением, напомнил Зеленский.

У них ничего не выходит, кроме как убивать, убивать, убивать. Они засеяли Европу трупами!

Напомнил президент Украины и о преступлениях россиян в Буче, Мариуполе, об уничтожении мариупольского драмтеатра, возле которого большими буквами было написано “ДЕТИ”. Полное обращение Зеленского на открытии Каннского кинофестиваля смотри в видео.

Напомним, ранее замминистра обороны Анна Маляр рассказала об успехах и мотивации украинских военных и о том, почему на нашей стороне правда.