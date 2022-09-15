Изюм — это новая Буча! Спецрепортаж о жизни деоккупированного города

Вся Украина и, наверное, мир помнят последствия оккупации Бучи. На освобожденных территориях Харьковской области можно увидеть те же ужасы. Второй Бучей уже окрестили Изюм. После того как ВСУ совершили молниеносное контрнаступление, весь мир увидит новые зверства и преступления РФ.

Журналистка Вікон Мария Малевская сняла спецрепортаж с деоккупированного Изюма.

Авиацией и артиллерией россияне бомбили город весь март. 1 апреля в Генштабе сообщили: Изюм захвачен.

Сейчас также смотрят

На месте, где когда-то был подъезд, только развалины. В результате авиаудара по Изюму стало известно о смерти около 47 человек. Однако врачи, постоянно работавшие в городе, говорят: цифры могут вырасти до 60.

В доме осталась единственная жительница — 68-летняя Людмила Сокол. Она признается, что проживает в холоде и голоде.

Еще шесть лет назад была директором изюмской школы, преподавателем истории. В момент авиаудара, когда ее соседи погибли целыми семьями, была в квартире, но как уцелела — не помнит, потеряла только пальцы на ногах.

Теперь живет в чужой заброшенной квартире, потому что после больницы уже некуда было возвращаться. Ест то, что приносят люди.

Сколько мирных жителей Изюма стали жертвами российской агрессии, еще придется сосчитать. Сколько людей здесь погибло под обстрелами и авиаударами, сколько умерло от голода и неоказанной медицинской помощи, потому что здесь нет связи, чтобы за ней обратиться. Скольких замучили оккупанты. Правоохранители только берутся считать.

— Изюм — это тоже Буча, потому что здесь также погибли люди. Возможно, еще больше, чем в Буче, из-за всех этих обстрелов, изнасилований и пыток, — говорит советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Глава Харьковской области уже получил задание от правительства — как можно скорее в разбитом городе должна появиться электроэнергия, газ, вода и связь, потому что впереди зима.

Почти все админздания Изюма разбиты, но рядом с почерневшей администрацией теперь развевается желто-синий флаг. Город полон украинских армейцев. К остановившимся на центральной улице десантникам постоянно подходит кто-то из местных.

Еще некоторое время десантники будут стоять в Изюме, пока идет зачистка и разминирование. Ремонтируют трофейную технику и оружие — их здесь взяли больше, чем могут перегнать, говорит один из военных.

Президент Украины Владимир Зеленский уже посетил деоккупированный Изюм и побеседовал с главой города.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!