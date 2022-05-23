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Резкий скачок курса доллара и банкоматный туризм: что происходит на валютном рынке Украины

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 23 мая 2022, 10:30

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