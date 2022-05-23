Резкий скачок курса доллара и банкоматный туризм: что происходит на валютном рынке Украины

За последнюю неделю курс доллара в небанковских валютных обменниках составил почти 40 гривен. И это несмотря на “замороженный” Нацбанком курс валюты.

Что происходит с долларом на черном рынке и какой рекордной отметки может достичь курс в обменниках — выясняла Ксения Павлишин.

Резкая девальвация гривни произошла после заявления главы Нацбанка Украины Кирилла Шевченка о намерениях регулятора вернуть плавающий валютный курс после выполнения ряда условий.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Правда, это было неофициальное заявление в интервью одному из украинских изданий, и решение в НБУ еще не было принято, однако рынок отреагировал мгновенно.

– Эта фраза была вырвана из контекста. НБУ с начала войны говорил: как только ситуация стабилизируется в той или иной плоскости и возобновится систематическое поступление валюты в страну, Национальный банк будет рассматривать возможность возврата к рыночному курсообразованию, – комментирует первая заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

При этом официальный курс доллара остается замороженным на отметке 29,25 грн/доллар.

Это нужно для так называемого критического импорта.

Подорожание валюты во время войны – закономерное явление, но столь резкий скачок курса доллара в украинских обменниках – дело рук спекулянтов, говорит финансовый эксперт Сергей Фурса.

— Спекуляции на фоне заявления, которого не было, привели к тому, что курс начал расти.

Сейчас психика человека очень тонкая, как и денежный рынок. У курса нет причин для роста.

Если мы понимаем, что это была чистая спекуляция, то имеем дело с психологическим фактором, — говорит Сергей Фурса.

А если на фоне резкого скачка валюты ты беспокоишься, как не потерять последнее во время войны, читай подробно о кредитах, депозитах и правилах ведения личного бюджета.