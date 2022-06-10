Подготовка нового наступления на Киевскую область? Алексей Кулеба отреагировал на очередную информационную атаку россиян

Оккупанты пытаются запугать украинцев повторным наступлением на Киевскую область. Об этом сообщается в стратегическом командовании Вооруженных сил Украины.

Враг рассылает сообщения населению, в которых идет речь о подготовке атаки на Бучу и Ирпень, а также высадку десанта в Гостомеле. Штурм якобы готовится с 10 по 15 июня.

Россияне даже якобы просят заправить авто и быть готовыми к эвакуации. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отреагировал на эту информационную атаку.

Сейчас также смотрят

Он отметил, что захватчики таким образом хотят посеять панику и усугубить и без того непростую ситуацию с горючим. Глава ОВА подчеркнул, что Киевская область готова к любому развитию событий и имеет ряд укрепленных линий обороны.

В Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб. В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных.

Однако все мы должны быть внимательны: потреблять информацию из надежных источников и соблюдать правила безопасности во время военного положения, — написал Кулеба в своем Telegram-канале.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 июня Генштаб ВСУ предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Российские военные продолжают обстреливать Украину, а мы хотим уберечь наш дом от разрушений. Так что официальный Киев хочет купить у Израиля Железный купол. Читай, что такое система ПВО Железный купол и какие у нее характеристики.