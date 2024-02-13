Будет пик наступления россиян на Востоке? Прогноз хода войны на 2024 год от Мусиенко

Украинцев интересует, чего нам стоит ожидать от войны в 2024 году. Принесут ли изменения в командовании ВСУ хорошие результаты и вообще, как будут действовать наши военные.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации на фронте и дал прогноз войны на 2024 год.

Враг наступает на Авдеевку с флангов. Продолжаются бои в самом городе. Происходят штурмы Марьинки и Первомайского. Оккупанты планируют зайти в Часов Яр и с двух направлений пойти на Константиновку.

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Пик наступления россиян на Востоке

Новое командование перебрасывает 3 ОШБр на Авдеевское направление, и это серьезные изменения на поле боя. Если ситуация не изменится в нашу пользу, то возможны такие сценарии: враг вытесняет ВСУ из города или же мы стабилизируем ситуацию и разжимаем клешни врага.

Мусиенко говорит, что сейчас пик наступления россиян на Востоке. Это продлится ближайшие 1,5 месяца, и они будут едва ли не самыми тяжелыми для защитников Донецкой и Луганской областей.

— Есть определенные математические модели и расчеты. Мы можем посмотреть и промониторить, сколько враг был в наступлении в 2022 и 2023 годах. 2022 год — семь месяцев, начиная с наступления на Киев. Теперь так же. Начиная с октября, можно сказать, фактически мы входим в пятимесячный цикл и где-то он будет подходить к концу, — говорит он.

Мусиенко объясняет, если бы россияне развили темп и пошли довольно быстро, они могли бы наступать и дольше. Потому что оккупанты несли бы меньшие потери и могли двигаться дальше. Но тогда бы они растянули свои логистические линии и по ним можно было наносить удары. А так их темп сбит, поэтому они “топчутся на определенных направлениях”.

— Действительно, у врага есть определенные продвижения и тактические успехи, но ему не удается развить то, что хотелось бы. Поэтому наступление оккупантов находится в пиковой активности и дальше оно пойдет постепенно на убыль. Это не значит, что прекратятся боевые действия и обстрелы, активность на фронте будет, но в меньших объемах.

Дальше для нас, пожалуй, ключевое — планирование кампании на вторую половину 2024 года. Ведь с первым полугодием мы уже не успели, я имею в виду что-то кроме тактических локальных действий, из-за задержки поддержки партнеров.

В плане должно быть: нанесение ударов дальнобойными ракетами по военным объектам в Крыму, уничтожение логистики, в частности Крымского моста, вытеснение российских войск к Азовскому побережью, удары по объектам россиян на временно оккупированных территориях, использование дронов по объектам на территории врага.

Это промежуточный этап. Дальше нужно исходить из уровня нашего обеспечения, поддержки, кондиций врага и наших, — говорит руководитель Центра военно-правовых исследований.

При этом, Мусиенко отмечает, что новый главнокомандующий ВСУ Сырский — опытный офицер, а критика всегда найдется.

— Он достаточно квалифицированный, я могу сказать, что в нем сочетаются рациональность с разумным риском.

Сырский сторонник того, что на врага надо давить постоянно. Также он сторонник активно маневровой войны, — говорит Мусиенко.

Ранее мы рассказывали, что говорят о главнокомандующем Сырском американские военные.

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