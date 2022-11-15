Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям для Украины — что это значит

Вчера, 14 ноября, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию Обеспечение средств правовой защиты и репараций в связи с агрессией против Украины. Ее подготовила Украина в соавторстве с более чем полсотней стран.

Кто проголосовал за резолюцию

Резолюцию поддержали 94 страны, в том числе Австралия, Канада, Франция, Турция, США и другие.

Против голосовали 13 стран: Беларусь, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Зимбабве.

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Воздержались 74 страны, в том числе Бразилия, Казахстан, Узбекистан.

О чем резолюция

Резолюция содержит подтверждение позиции государств-членов ООН относительно поддержки суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины и требование к Российской Федерации немедленно прекратить применение силы и полностью вывести все войска из Украины.

Генассамблея ООН признала, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права. Согласно резолюции, юридические последствия для РФ должны включать возмещение ущерба, нанесенного Украине.

Также в Генассамблее признали, что необходимо создать механизм возмещения ущерба для Украины, который должен быть разработан в сотрудничестве с нашей страной.

Принятая резолюция рекомендует 193 государствам вести международный реестр с информацией о вреде, причиненном Россией из-за вторжения: документировать доказательства и информацию о вреде, потерях или увечьях, причиненных войной людям и государству.

Также следует знать, что этот документ не содержит юридических обязательств, в отличие от резолюций Совета Безопасности ООН.

Реакция Украины на принятую резолюцию

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram прокомментировал принятие резолюции.

— За все свои преступления Россия заплатит во всех смыслах, включая репарации. Отныне это воля ООН. Всё будет Украина. Дожмем, раздавим, победим, — написал он.

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