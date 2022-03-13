Россия применила фосфорные бомбы в Луганской области: в чем опасность и как оказать первую помощь

Российские военные ударили по Попасной в Луганской области фосфорными бомбами. Об этом сообщил заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он опубликовал кадры со взрывами, характерными для фосфорного горения. Таким оружием гражданское население атаковали нацисты во время Второй мировой.

Фосфорные боеприпасы распространяют токсичные воспалительные соединения на несколько сот квадратных метров. Их применение запрещено международными конвенциями.

Ситуацию с применением запретных боеприпасов прокомментировал глава Луганской гражданской военной администрации Сергей Гайдай.

Судя из того, что я услышал от пограничников и бойцов ВСУ, на 99% это фосфорные боеприпасы, — говорит Сергей Гайдай.

Что такое фосфорные бомбы

Фосфорные бомбы — это боеприпасы, начиненные белым фосфором. Это очень огнеопасное вещество. При контакте с кислородом (в воздухе) легко загорается.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол 1977 г.) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Опасность для человека

Для человека белый фосфор очень опасен, поскольку вызывает тяжелые химические ожоги. При попадании на кожу образует глубинные раны и продолжает гореть внутри раны.

Смертельная доза белого фосфора для человека минимальна — 0,05–0,15 г.

Если фосфор попадает в организм через рот, вызывает ожоги полости рта и желудочно-кишечного тракта. Человек ощущает сильное жжение во рту, страдает от рвоты, диареи и сильной боли в животе.

Что делать при поражении белым фосфором

Прежде всего — избавиться от одежды, к которой прилипли горящие частицы снаряда. Если это не удается сделать, опустите пораженный участок кожи под воду и сильно увлажняйте. Промойте пораженную кожу раствором бикарбоната натрия или холодной водой. Остатки фосфора (те, что можно увидеть глазом) нужно извлечь из раны пинцетом или другим неострым предметом. Делать это лучше под водой.

Не прикасайтесь руками к пораженной поверхности и фосфору! Это может вызвать дополнительные ожоги.

4. Закройте место поражения влажной повязкой, которую предварительно смочите физраствором, чтобы фосфор повторно не загорелся.

5. Обязательно обратитесь к врачу и предупредите, что пострадали именно от фосфорного боеприпаса.

Ситуация в Луганской области

Если факт применения российскими военными фосфорных бомб подтвердится, местные власти не удивятся. Потому что сейчас враг стреляет из всего, что попадается под руку. А вчера из танка расстреляли дом, в котором находились пожилые люди.

В целом ситуация в Луганской области, говорит Сергей Гайдай, тяжелая. Обстрелы не утихают ни днем, ни ночью. Перебита вся инфраструктурная сеть — вода, электричество, газ. Очень трудно что-нибудь наладить, потому что работники на грани физических возможностей.