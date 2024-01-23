Россияне давят дронами. Бойцы 80-й бригады о тяжелых боях под Бахмутом и сборе на РЭБы

В их взглядах читается усталость и радость, что ближайшие несколько недель они пробудут в условной тишине и безопасности. Бойцы 80-й ОДШ бригады рассказали о реалиях боев в окрестностях полностью разбитого Бахмута.

Россияне давят дронами под Бахмутом — какая ситуация сейчас

Почти сразу после выхода с боевого дежурства удается встретиться с бойцами 80-й бригады в Клещеевке. Ситуация сейчас такова, что спасать собратьев приходится на руках и под канонаду вражеских обстрелов.

Выносим на носилках, если ранение было утром, бывает такое, что до вечера не можем подойти к парню, — говорит военный Александр.

Когда позволяет момент, начинается самое сложное — эвакуация. Самое опасное здесь — сбросы вражеских дронов. Российские оккупанты пятый месяц пытаются отбить Клещеевку. Используют все виды оружия. Штурмуют по несколько раз в день. Часто меняют тактику.

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Украинские защитники в обороне. Россияне продолжают отправлять своих людей под пули, не щадят личный состав. Военные говорят, россияне перестали чего-либо бояться, используют дроны, которых у них много.

Чтобы обезопасить себя, бойцы 80-й бригады открыли сбор на антидроновые ружья. Присоединиться к сбору ты можешь по этому номеру карты: 5375 4112 1492 7027 или с помощью QR-кода в сюжете. Нужно собрать более 2 млн грн.

Ранее мы рассказывали, как бойцы 81-й бригады отбивают атаки врага на фронте.

Фото: 80 бригада ДШВ ВСУ

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