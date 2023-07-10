Под угрозой не только ЗАЭС! Федоров о минировании Мелитополя

Российские военные минируют все, что могут, в населенных пунктах, которые берут в оккупацию. Разминирование Украины может занять годы. ГУР сообщало о том, что российские военные заминировали Запорожскую атомную электростанцию, но не только она в опасности.

В эфире телемарафона Єдині новини городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне минируют критическую инфраструктуру населенных пунктов Запорожской области. А также рассказал, что происходит в самом Мелитополе.

По словам Федорова, враг остается и контролирует Запорожскую АЭС.

Сейчас также смотрят

— Мы владеем информацией, что враг начал в целом минировать критическую инфраструктуру временно оккупированной Запорожской области.

В Мелитополе заминирован водопровод, питающий водой город, и электрические сети, — сообщил он.

Глава Мелитополя считает, что россияне будут шантажировать мир с помощью ЗАЭС, пока украинские военные не освободят Энергодар и весь временно оккупированный Юг.

Ситуация в Мелитополе

Федоров также рассказал, что враг терпит потери. Недалеко от временного оккупированного Мелитополя вчера, 9 июля 2023 года, прогремели взрывы на базах россиян.

Ликвидация оккупантов происходит по всей запорожской линии фронта, даже в тех городах, которые враг считал тыловыми: Бердянск, Мелитополь, Геническ, — сказал городской голова.

Он сообщает, что за последний месяц оккупанты подтянули дополнительные силы на временно оккупированную часть Запорожской области, в Мелитополь в частности. На днях в городе захватчики заняли помещение церкви Свидетелей Иеговы.

Россияне снова прикрываются мирным населением, ведь церковь расположена в густо населённом районе города. Оккупанты захватили в одном районе и церковь, и детский сад, и приют для детей. Федоров уверен, что оккупанты вынуждены будут отступать, но не сейчас, ведь слишком хорошо подготовились к обороне.

Украинские военные уничтожают оккупантов не только на Запорожском направлении. Чтобы быть в курсе ситуации по всей линии фронта, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!