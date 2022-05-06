С Днем пехоты 2022! Поздравления и история пехоты Украины

6 мая Украина отмечает День пехоты. Это праздник, установленный президентом Украины в 2019 году, поскольку дата связана с победой славных казаков в битве под Желтыми водами.

Согласно церковному календарю именно в этот день принято чествовать покровителя украинского войска. День пехоты отмечается для чествования мужества и героизма воинов, которые борются за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также чтобы положить начало современным военным традициям.

Пехотой принято считать именно военные механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части и подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Поэтому это одна из наибольших по численности составляющая украинского войска.

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Одним из первых поздравил пехотинцев командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Поздравляю каждого украинского пехотинца, который своими действиями несет мир и покой в каждый украинский дом, оставляя за собой право быть там, где в его присутствии больше всего нуждаются.

Он отметил, что День пехоты занимает особое место среди выдающихся военных праздников, поскольку пехота несет основное бремя ведения боевых действий и очень добросовестно выполняет боевые задания.

Командующий объясняет, что именно поэтому украинский народ сейчас и надеется на наших пехотинцев.

В этот день поздравляю каждого, кто с верой в сердце постоянно приближает победу.

Поздравил наших бойцов и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук присоединился к поздравлениям украинских воинов:

Сегодня мы поздравляем украинских защитников и защитниц с Днем пехоты, а вот благодарим их — ежедневно. Пусть 4.5.0 будет на всех фронтах!

Стефанчук отметил, что наши военные каждый день собственной кровью защищают каждый клочок нашей земли, указывают “второй сильнейшей” армии мира, где ее настоящее место. Но самое главное — украинские воины с верой в сердце без устали приближают нашу победу.

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал о контрнаступлении нашей армии на Харьковском и Изюмском направлениях, а также как наши военные дают прикурить российским оккупантам.