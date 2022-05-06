Украина

С Днем пехоты 2022! Поздравления и история пехоты Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 мая 2022, 14:00

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Наслідки ракетного удару по Львову
Снимаю шлем и вижу, как в лицо летит ракета — последствия обстрела электроподстанций Львова
0:03:27
евакуація з азовсталі
За два месяца под землей постарели лет на 20 — истории спасенных из ада Мариуполя
0:02:44
С Днем пехоты 2022! Поздравления и история пехоты Украины
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