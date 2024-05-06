С Днем пехоты 2024! Поздравления и история пехоты Украины

6 мая Украина отмечает День пехоты. Это праздник, установленный президентом Украины в 2019 году, поскольку дата связана с победой славных казаков в битве под Желтыми водами.

Согласно церковному календарю именно в этот день принято чествовать покровителя украинского войска. День пехоты отмечается для чествования мужества и героизма воинов, которые борются за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также, чтобы положить начало современным военным традициям.

Пехотой принято считать именно военные механизированные, мотопехотные, горно-штурмовые воинские части и подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Поэтому это одна из наибольших по численности составляющая украинского войска.

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Поздравил пехотинцев Командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий СОДОЛЬ.

Пехотинцы! Поздравляю Вас с Днем пехоты! Вы – основа Вооруженных Сил Украины, пример стойкости и отваги. Пехотинцы вгрызаются в каждый метр украинской земли, чтобы остановить врага. Каждая ваша позиция превращается в неприступную крепость, о которую разбиваются волны русского нашествия.

Он отметил, что за годы войны пехотинцы продемонстрировали, что в самых сложных ситуациях можно переломить ход событий в свою пользу даже там, где враг превосходит количество и вооружением.

Закаленные тяжелыми кровопролитными боями, именно пехотинцы уничтожают российских захватчиков, под яростным огнем и обстрелами крепко держат занятые рубежи, отбивают многочисленные атаки врага и уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая нашу Победу.

С профессиональным днем пехотинцев поздравил и президент Украины Владимир Зеленский.

Спасибо каждому и каждой в украинской пехоте за службу и характер, за ежедневный героизм, за то, что вы являетесь надежной основой нашей обороны! Гордимся украинскими пехотинцами!

Украинских воинов с Днем пехоты поздравил Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Каждый день вы наносите врагу сокрушительные потери. Благодарю вас за мужество, стойкость, героизм и верность военной присяге за то, что вы держите свои рубежи и позиции.

Напомним, ранее мы писали о профессиональном празднике пограничников, которые защищая свою страну, обеспечивают пересечение границы гражданами, что не менее важно в условиях полномасштабной войны.

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