Ждем врага всюду! Ситуация на границе с Беларусью и как там живут украинцы

Масштабные тревоги в Украине в ближайшее время могут участиться — в Беларусь снова прилетел российский самолет-разведчик, предназначенный для дальней радиолокационной разведки и наведения целей для ракетных ударов.

В предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля, когда Россия начала широкомасштабную агрессию в Украине. Он взлетает в небо вместе с истребителем, потенциальным носителем ракет типа Кинжал, поэтому тревогу объявляют по всей стране.

Эти ракеты с первых дней полномасштабной войны запускали из Беларуси. Жители пограничных районов признаются — до последнего не верили, что Россия нападет на нас, а Беларусь станет приспешницей агрессора.

Сейчас также смотрят

Но сейчас местные на страже и всегда готовы к обороне, хотя в наступление со стороны Беларуси стараются не верить.

Больше всего боимся Бучи, всего, что происходило тогда с людьми, мародерства, издевательства над людьми и того, что погибнем, — делится мыслями жительница приграничного села Наталья.

А еще очень боятся люди атаки с неба, ведь живут под самой границей с приспешницей террористов, которая с первых дней полномасштабной войны помогает России убивать украинцев. Поэтому у кого дома негде спрятаться, обустроили укрытие неподалеку от домов.

На защиту людей как будто стала и сама природа. Вокруг сел глубокие болота и трясина, даже зимой почти не замерзают. Так что местные говорят, что вражеские танки пройти не смогут, а пехота без особых знаний территории просто заблудится.

На страже и военные. Они пристально следят за происходящим под границей в Беларуси. Продолжают укреплять рубежи и возводить минно-взрывные заграждения.

Вместе с тем по меньшей мере до 8 января на территории северной соседки продлили военные учения на восьми полигонах. Правда, в Генштабе ВСУ сообщили, что сейчас под границей с Беларусью ситуация стабильная и контролируемая.

На днях РФ вывезла с белорусской территории все запасы боеприпасов к артиллерийским и реактивным системам залпового огня, очевидно для усиления на восточном направлении.

Они здесь обнажили наши границы, но тяжелее нашим ребятам, защищающим рубежи Украины на Востоке, — говорит староста пограничных сел Борис Шубич.

Кроме того, российские оккупанты продолжают не замечать свои потери на поле боя и до сих пор считают себя непобедимыми. Поэтому Военный штаб ЕС сделал подсчет реальных потерь России в войне против Украины.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!