Спасение людей в небе: украинские медики овладевают аэромедицинской помощью

Аэромедицинская эвакуация, работа непосредственно в вертолете, транспортировка больных воздухом.

Украинские медики экстренной помощи овладевают особенностями спасения людей в небе. Этот проект — инициатива первой леди Польши и Украины.

Пациента к транспортировке по воздуху нужно подготовить. В автомобиле у нас есть возможность на ходу это делать, в вертолете этого, к сожалению, не сделаешь, — говорит врач Черкасской станции Центра экстренной медицинской помощи Евгений Тищенко.

В течение девяти дней в Польше они перенимали опыт коллег по транспортировке больных воздухом. После нескольких дней виртуальных полетов в Варшаве работа с польскими медиками в реальных ситуациях вместе выезжали на вызовы и оказывали помощь людям в разных уголках страны.

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Работать с польскими коллегами было несложно, говорят наши медики, ведь там, как и в Украине, действуют по единым европейским протоколам.

В дальнейшем планируют привлечь остальных медиков страны, чтобы развивать эту службу в Украине.

Напомним, что раньше мы рассказывали о том, как боевые медики спасают армейцев на фронте.