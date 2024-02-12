Мир

Генерал, который изменит ход войны? Что говорят американские военные о новом главкоме ВСУ Сырском

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 февраля 2024, 14:00
Американські військові про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Больше видео
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Ракета Циркон характеристики
Гиперзвуковая и сверхважная для “стратегических” убийств: характеристики и дальность действия российской ракеты Циркон
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
0:03:35
помощь от США и ЕС
Без конкретики и со скрипом. Когда Украина может ожидать помощи от США и ЕС
Смотреть больше

Последние видео
0:04:56
Американські військові про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Генерал, который изменит ход войны? Что говорят американские военные о новом главкоме ВСУ Сырском
Федоров
Михаил Федоров показал морской дрон Magura и анонсировал массовое производство аналогов российского Ланцета
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Карта боевых действий в Украине сегодня 12.02.2024 онлайн
Карта боевых действий 12 февраля 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:12
Вячеслав Бутрим
Последний раз звонил летом 2022 года: история героя, которого мама ждала два года
0:05:08
Мобилизация 100 лет назад — какой она была и что изменилось
Мобилизация 100 лет назад: численность войска УНР, повестки и способы уклонения от призыва
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 10 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:22
Історія прикордонника на псевдо Красивий, який знищує ворога гвинтівками
11 часов наблюдения для одного точного выстрела: пограничник рассказал, как охотится на оккупантов
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:06:56
штурмовики ГУР
Только сейчас понял, что я жив! Как штурмовики ГУР на грани жизни освобождали остров в Херсонской области
Больше видео
Федоров
Читать дальше
Михаил Федоров показал морской дрон Magura и анонсировал массовое производство аналогов российского Ланцета

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь