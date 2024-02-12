Генерал, который изменит ход войны? Что говорят американские военные о новом главкоме ВСУ Сырском

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине требуются изменения в военном руководстве. Новым главнокомандующим ВСУ стал бывший командующий сухопутными войсками Александр Сырский. Кадровые изменения в командовании ВСУ произошли и в других руководящих должностях.

Отставной полковник Сухопутных сил США Роберт Гамильтон прокомментировал отставку Валерия Залужного и назначение на его должность Александра Сырского. Гамильтон рассказал Голосу Америки, что Сырский опытный полководец и может изменить ход войны. Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес также отметил, что россияне будут не рады деятельности Сырского на поле боя.

Смена главкома ВСУ в Украине: что это значит

Некоторые люди считают, что отставка Залужного может повлиять на помощь США. Но Гамильтон отмечает, что поддержка Украины со стороны США в первую очередь испытывает проблемы из-за американских аспектов, а не украинских. Все застряло в Конгрессе, и администрация Байдена не смогла “вытянуть” помощь из Конгресса.

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Он объясняет, что Залужный состоял в должности главнокомандующего ВСУ в течение двух с половиной лет, поэтому увольнение не является беспрецедентным явлением. Добавляет, что Соединенные Штаты тоже шли на такие шаги среди войны. Иногда это происходит по политическим причинам, иногда по военным, иногда просто нужен новый подход к ведению военных действий.

Гамильтон подчеркивает, что Залужный был популярен как среди украинской общественности, так и в Вооруженных Силах. Вопрос в том, сможет ли Сырский сохранить эту популярность и поддержку ВСУ со своей стратегией войны? Нуждается ли Украина в новом стратегическом и оперативном подходе, а из этого следует — какого типа и объема помощи требует Украина? Когда и как ее интегрируют в ВСУ?

Гамильтон акцентирует, что, сосредотачиваясь на сухопутной войне, не стоит забывать о действиях в море. Ведь Украине удалось вытеснить вражеские корабли из западной части Черного моря.

Думаю, что генерал Сырский сможет объединить многоотраслевую стратегию и изменить ход войны против России, достигнув военных целей Украины.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что замена высшего военного руководства в Украине стала непростым решением для президента Владимира Зеленского, рассказали в Генштабе.

— Президент отвечает за все, и это его прерогатива — особенно в демократическом обществе: иметь командующего на позиции, который, по его мнению, дает Украине наибольший шанс на победу, — считает Годжес.

По его мнению, назначение Сырского станет неприятным сюрпризом для оккупантов на поле боя.

Это не конкурс красоты и не соревнования за популярность. Президент выбрал офицера, которого считает более подходящим для этой фазы войны.

— Он (Сырский — ред.) боец, имеет опыт, он крутой. Я думаю, что россияне совсем не рады видеть во главе Вооруженных сил Украины еще одного выдающегося командующего, — подытожил Годжес.

Ранее мы рассказывали, что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском.

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