ПВО не справилась. Из-за атак на заводы в РФ возрождают всеми забытые практики

В Госдуме России предложили возродить практику Второй мировой войны и отправить россиян охранять военные склады и оборонные заводы. Инициатива стала ответом на атаки беспилотников на российские города, защитить которые российская ПВО не способна.

Атаки беспилотников на российские заводы — какие были успешными

Неизвестные беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод, крупнейший в РФ. Он выпускает более 200 видов продукции для стрелкового вооружения, артиллерийских и минометных боеприпасов.

За последние несколько месяцев количество атак БПЛА на этот завод увеличилось. Кроме этого, били по нефтебазе в Клинцах, а еще в Ленинградской области. Представитель пресс-службы ГУР МО Украины Андрей Юсов говорит, что Украина ни отрицает, ни подтверждает удары.

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Поэтому Госдума хочет, чтобы российские дружины и отряды охраняли объекты. По информации разведки США, Россия потеряла 90% личного состава, который собрала до начала полномасштабной войны. Потери же в технике и кадрах отбросили РФ на 18 лет назад.

Вчера, 21 января, в России заявили об атаке дронов на три области — Тульскую, Смоленскую и Орловскую. Тула — в 300 км от границы с Украиной, там БПЛА атаковал завод Щегловский вал. Он работал на российский ВПК.

В Ленинградской области, в порту Усть-Луга, в 1000 км от границы с Украиной был атакован нефтяной терминал. В Смоленской области, по словам оккупантов, были уничтожены четыре БПЛА.

Раньше мы рассказывали, как российские военные пытают своих собратьев.

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