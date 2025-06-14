Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ

Одно полномасштабное вторжение, тысячи атак на поле боя, сотни ракет, в том числе баллистических, выпущенных по украинским городам. Российские оккупанты продолжают вести войну на уничтожение нашего народа и вместе с тем мы не прекращаем обороняться.

На каждую атаку мы находим, как ответить. Так, например, из-за постоянных обстрелов нашей инфраструктуры мир начал активно искать способ защитить украинское небо.

Однако мы понимаем, что только появление на нашей территории новейшего вооружения и систем ПВО не гарантируют отступление оккупантов от их преступных планов.

Поэтому мы должны быть более подготовлены и знать все о баллистических ракетах, что есть у РФ, и которые стремятся получить российские оккупанты от Ирана и продолжить атаки на украинские города.

Что такое баллистическая ракета

Баллистическая ракета — это тип ракеты, которая летит по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. Это одна из самых сложных целей для систем ПВО.

Также опасность применения баллистических ракет состоит в том, что они могут преодолевать достаточно большие расстояния.

Этот вид вооружения может запускаться как из стационарных, так и мобильных установок.

Какие существуют виды баллистических ракет

Обычно баллистические ракеты классифицируют по дальности полета. Однако стандартного разделения не существует.

Например, американская дивизия баллистических ракет различает четыре основные группы ракет, среди которых есть межконтинентальные, средней дальности и даже малой дальности.

А вот российская классификация насчитывает уже пять видов: стратегический, оперативно-стратегический, рабочий, оперативно-тактический и тактический. Однако количество видов не означает большей эффективности, поскольку российская дивизия все же значительно проигрывает американской в возможностях дальности полета ракет.

Какие виды баллистических ракет использует РФ

Искандер

Искандер — это оперативно тактический ракетный комплекс, который может использовать как крылатые, так и квазибалистические ракеты. На вооружении РФ располагает Искандер-М с двумя квазибалистическими ракетами 9М723.

Также они могут использовать сверхманевровые баллистические ракеты со стелс-технологиями и ложными мишенями. Такие характеристики позволяют обходить системы ПРО.

Вес такой ракеты 3,8 тонны, из которых 480 килограммов — боевая часть. Высота траектории составляет 50 км максимум, как и минимальная дальность ее полета.

Сармат

Стратегический ракетный комплект шахтного базирования пятого поколения РС-28 Сармат может преодолеть 16 тысяч километров своей цели и несет в себе пять тонн нагрузки.

Одна ракета может нести 10-15 боеголовок, что зависит от их мощности. Минимально их мощность оценивается в 750 Кт.

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Тополь-М

Стационарный ракетный комплекс может нести около десяти межконтинентальных баллистических ракет типа 15Ж65. Также этот вид ракет может нести в себе ложные цели, что в перспективе будет мешать работе ПРО.

PC-24 Ярс

Тактико-технические возможности межконтинентальной ракеты шахтного базирования PC-24 Ярс не раскрываются. Однако известно, что она имеет раздельную головную часть с блоками индивидуальной наводки.

Кроме того, вероятно, она должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с Тополь-М основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения.

Булава-30

Межконтинентальная ракета морского базирования Булава-30 — это трехступенчатая твердотопливная ракета. В большинстве своем она размещается на подлодках.

Ее радиус действия составляет восемь тысяч километров. Кроме того, Булава-30 может являться носителем для шести-десяти ядерных блоков.

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