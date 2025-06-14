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Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 14 июня 2025, 12:06
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Фото Pixabay

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