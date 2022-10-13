Украина — второй Израиль? Как на самом деле живут в милитарной стране и что может ждать украинцев

Идет российско-украинская война. Практически никто больше не сомневается — даже после полной победы Украины над имперцами последние не оставят наш народ в покое, не забудут идеи властвования во всем мире.

Вместе с тем многие украинцы признают: чувствовать себя в безопасности рядом с россиянами никто больше не сможет. Решением проблемы является разве что полная милитаризация Украины, похожая на систему Израиля.

Об этом недавно говорил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом.

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Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством.

Но что мы на самом деле знаем о жизни в милитарной стране? Лига.Life рассказала на примере трех историй украинцев, проживающих в Израиле, о реалиях этой страны.

Мгновенная реакция на опасность

Собеседники Алена Новгородская, которая проживает в Бат-Яме более пяти лет, Карина Вайнер, которая уже более 16 лет живет в Иерусалиме и Вадим Фридкин, который проживает в стране более 20 лет и сейчас живет в городе Ашкелон, рассказывают: в Израиле никто не прогуливается по торговому центру или парку во время сигнала воздушной тревоги.

От первых звуков сирены до “прилета” в Иерусалиме пройдет до минуты. В Тель-Авиве — 1,5-2 мин. В Сдероте, в южном округе, — до 30 сек.

Бывает такое, что ракета может прилететь через 15 секунд после сигнала тревоги или тревога начинает раздаваться уже после падения бомбы или ракеты. После проведения Туманного столба в 2012 году обстрелы Израиля усилились, а их дальность увеличилась. Вместе с ней усиливалась и осведомленность граждан о том, что следует делать в случае опасности.

Алена Новгородская говорит: такие учения начинают еще с детского сада, а в школе учат детей гражданской обороне.

Украина VS Израиль

Система оповещения об опасности в Израиле не отличается от украинской: через приложение или сирены на улицах сообщается о вероятности обстрела. Действия граждан зависят от того, где именно они сейчас находятся и есть ли поблизости укрытия.

В Израиле система бомбоубежищ очень хорошо развита — укрытие можно найти в каждом районе любого города. А карты этих бомбоубежищ развешаны по городу и отображаются в приложении. За убежищами также смотрят соответствующие муниципалитеты.

Если вокруг нет бомбоубежища — устанавливаются бетонные перегородки, укрепляются остановки общественного транспорта. Человек может забежать в укрытие в любом месте: в магазине или подъезде.

К тому же все здания, офисы или квартиры израильтян оснащены специальными бронированными комнатами, куда можно прийти для укрытия от обстрела. И такое требование к строительству действует последние 30 лет на законодательном уровне.

В строившихся ранее домах есть большие подвалы, которые также служат укрытием. Или можно выйти на лестничную площадку — все они строятся без окон и находятся между квартир.

Если тревога застанет в транспорте или учебном заведении

Если сирена застала людей в общественном транспорте, водитель обязан быстро доехать до любого укрытия или хотя бы до здания с несколькими стенами и эвакуировать пассажиров туда.

Если сирена застала за рулем, есть четкий алгоритм: немедленно выйти из машины, отойти на безопасное расстояние от транспорта, спрятаться в траншее или под мост, под эстакады, бетонные конструкции.

Алена рассказывает о собственном опыте в такой ситуации: однажды взрывы ракет застали ее за рулем.

— Я ориентировалась по людям, которые вышли из машин, упали на землю и стали ползти по асфальту. Залезли под бетонное сооружение по периметру дороги. Но все отошли от своих машин. Потому что если попадет обломок в машину, сразу взрыв.

Похожая на офисы и дома ситуация в садиках и школах: без бомбоубежища или бронированной комнаты ни одно учебное заведение не получит лицензии. В то же время родители не переживают, если опасность застает их детей в учебном заведении, потому что уверены — там о них позаботятся.

Частоту тревог и обстрелов в Израиле не могут определить и давно проживающие там люди. Вместе с тем страна борется не только с обстрелами как явлением, но пытается уничтожить пусковые установки врага.

Как государство заботится о гражданах Израиля

Собеседники говорят, что при обострении фазы конфликта и плотности обстрелов опасные участки дорог полностью перекрывают для мирного населения.

Когда начинается горячая фаза, подчеркивает Вайнер, является нормой жить по указаниям службы командования тыла.

Это относится и к тем, кто работает в сфере критической инфраструктуры или обслуживания: в такие периоды на выезд на работу нужно получить разрешение от специальных служб. Если становится опасно, население из Сектора Газа эвакуируют вглубь страны.

К тому же любые потери имущества государство возместит. Или этим может заниматься страховая компания.

Если машине нанесен ущерб и пострадало не менее 30% (не важно, вследствие чего) — страховая списывает полностью автомобиль, компенсирует полную стоимость машины по рыночной цене. То же самое, если в машину попала ракета.

Жить в состоянии перманентной войны тяжело. Это формирует постоянный инстинкт самосохранения. Главная разница между Украиной и Израилем — игнорирование системы оповещения. Но этому есть объяснение: в Израиле тревога звучит по районам, то есть если ты слышишь сирену — летит именно в твой район. В Украине же распределение идет по областям, поэтому люди часто игнорируют опасность.

А возможно ли накрыть Украину израильским образцом ПВО, больше известным как Железный купол, мы рассказывали тебе раньше.

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