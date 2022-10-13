Украина — второй Израиль? Как на самом деле живут в милитарной стране и что может ждать украинцев

Идет российско-украинская война. Практически никто больше не сомневается — даже после полной победы Украины над имперцами последние не оставят наш народ в покое, не забудут идеи властвования во всем мире.
Вместе с тем многие украинцы признают: чувствовать себя в безопасности рядом с россиянами никто больше не сможет. Решением проблемы является разве что полная милитаризация Украины, похожая на систему Израиля.
Об этом недавно говорил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с главным раввином Украины Моше Реувеном Азманом.
Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством.
Считаю, что в условиях такого соседства Украина должна стать по аналогии с Израилем военным государством.
Но что мы на самом деле знаем о жизни в милитарной стране? Лига.Life рассказала на примере трех историй украинцев, проживающих в Израиле, о реалиях этой страны.
Собеседники Алена Новгородская, которая проживает в Бат-Яме более пяти лет, Карина Вайнер, которая уже более 16 лет живет в Иерусалиме и Вадим Фридкин, который проживает в стране более 20 лет и сейчас живет в городе Ашкелон, рассказывают: в Израиле никто не прогуливается по торговому центру или парку во время сигнала воздушной тревоги.
От первых звуков сирены до “прилета” в Иерусалиме пройдет до минуты. В Тель-Авиве — 1,5-2 мин. В Сдероте, в южном округе, — до 30 сек.
От первых звуков сирены до “прилета” в Иерусалиме пройдет до минуты. В Тель-Авиве — 1,5-2 мин. В Сдероте, в южном округе, — до 30 сек.
Бывает такое, что ракета может прилететь через 15 секунд после сигнала тревоги или тревога начинает раздаваться уже после падения бомбы или ракеты. После проведения Туманного столба в 2012 году обстрелы Израиля усилились, а их дальность увеличилась. Вместе с ней усиливалась и осведомленность граждан о том, что следует делать в случае опасности.
Алена Новгородская говорит: такие учения начинают еще с детского сада, а в школе учат детей гражданской обороне.
Система оповещения об опасности в Израиле не отличается от украинской: через приложение или сирены на улицах сообщается о вероятности обстрела. Действия граждан зависят от того, где именно они сейчас находятся и есть ли поблизости укрытия.
В Израиле система бомбоубежищ очень хорошо развита — укрытие можно найти в каждом районе любого города. А карты этих бомбоубежищ развешаны по городу и отображаются в приложении. За убежищами также смотрят соответствующие муниципалитеты.
В Израиле система бомбоубежищ очень хорошо развита — укрытие можно найти в каждом районе любого города. А карты этих бомбоубежищ развешаны по городу и отображаются в приложении. За убежищами также смотрят соответствующие муниципалитеты.
Если вокруг нет бомбоубежища — устанавливаются бетонные перегородки, укрепляются остановки общественного транспорта. Человек может забежать в укрытие в любом месте: в магазине или подъезде.
К тому же все здания, офисы или квартиры израильтян оснащены специальными бронированными комнатами, куда можно прийти для укрытия от обстрела. И такое требование к строительству действует последние 30 лет на законодательном уровне.
В строившихся ранее домах есть большие подвалы, которые также служат укрытием. Или можно выйти на лестничную площадку — все они строятся без окон и находятся между квартир.
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Если сирена застала людей в общественном транспорте, водитель обязан быстро доехать до любого укрытия или хотя бы до здания с несколькими стенами и эвакуировать пассажиров туда.
Если сирена застала за рулем, есть четкий алгоритм: немедленно выйти из машины, отойти на безопасное расстояние от транспорта, спрятаться в траншее или под мост, под эстакады, бетонные конструкции.
Если сирена застала за рулем, есть четкий алгоритм: немедленно выйти из машины, отойти на безопасное расстояние от транспорта, спрятаться в траншее или под мост, под эстакады, бетонные конструкции.
Алена рассказывает о собственном опыте в такой ситуации: однажды взрывы ракет застали ее за рулем.
— Я ориентировалась по людям, которые вышли из машин, упали на землю и стали ползти по асфальту. Залезли под бетонное сооружение по периметру дороги. Но все отошли от своих машин. Потому что если попадет обломок в машину, сразу взрыв.
Похожая на офисы и дома ситуация в садиках и школах: без бомбоубежища или бронированной комнаты ни одно учебное заведение не получит лицензии. В то же время родители не переживают, если опасность застает их детей в учебном заведении, потому что уверены — там о них позаботятся.
Частоту тревог и обстрелов в Израиле не могут определить и давно проживающие там люди. Вместе с тем страна борется не только с обстрелами как явлением, но пытается уничтожить пусковые установки врага.
Частоту тревог и обстрелов в Израиле не могут определить и давно проживающие там люди. Вместе с тем страна борется не только с обстрелами как явлением, но пытается уничтожить пусковые установки врага.
Pixabay
Собеседники говорят, что при обострении фазы конфликта и плотности обстрелов опасные участки дорог полностью перекрывают для мирного населения.
Когда начинается горячая фаза, подчеркивает Вайнер, является нормой жить по указаниям службы командования тыла.
Когда начинается горячая фаза, подчеркивает Вайнер, является нормой жить по указаниям службы командования тыла.
Это относится и к тем, кто работает в сфере критической инфраструктуры или обслуживания: в такие периоды на выезд на работу нужно получить разрешение от специальных служб. Если становится опасно, население из Сектора Газа эвакуируют вглубь страны.
К тому же любые потери имущества государство возместит. Или этим может заниматься страховая компания.
Если машине нанесен ущерб и пострадало не менее 30% (не важно, вследствие чего) — страховая списывает полностью автомобиль, компенсирует полную стоимость машины по рыночной цене. То же самое, если в машину попала ракета.
Если машине нанесен ущерб и пострадало не менее 30% (не важно, вследствие чего) — страховая списывает полностью автомобиль, компенсирует полную стоимость машины по рыночной цене. То же самое, если в машину попала ракета.
Жить в состоянии перманентной войны тяжело. Это формирует постоянный инстинкт самосохранения. Главная разница между Украиной и Израилем — игнорирование системы оповещения. Но этому есть объяснение: в Израиле тревога звучит по районам, то есть если ты слышишь сирену — летит именно в твой район. В Украине же распределение идет по областям, поэтому люди часто игнорируют опасность.
А возможно ли накрыть Украину израильским образцом ПВО, больше известным как Железный купол, мы рассказывали тебе раньше.
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