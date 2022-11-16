Первый день G20: о чем говорили участники Большой двадцатки

Саммит G20 продолжается: лидеры собрались впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. После массированного ракетного обстрела Украины ожидания от этой встречи у всех очень большие.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ждет от саммита Большой двадцатки реакции на массированный ракетный удар России по Украине 15 ноября. Об этом он сообщил в Twitter.

Журналистам стало известно, что содержит проект предстоящей декларации саммита. Как сообщает агентство Reuters, большинство членов резко засудили войну в Украине и подчеркнули, что она наносит огромные страдания украинцам, а также является источником экономических и гуманитарных проблем в мире.

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— Мир — это глобальная ценность. То, что важно для каждого человека на Земле. Пора прекратить разрушительную войну России против Украины. С такими словами президент Владимир Зеленский обратился онлайн к странам Большой двадцатки.

Но в речи говорил “Большой девятнадцатки”, намекая, что страну-агрессора следует исключить из списка.

— Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью, — добавил Зеленский. — Украинцы уважают правила, и мы люди слова, и наша страна всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел.

Соединенные Штаты в очередной раз заверили, что будут поддерживать украинский народ и предоставлять необходимое вооружение для укрепления позиций.

Координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что мир уважает позицию Зеленского и всего украинского народа.

— Мы убедимся, что президент Зеленский будет в лучшей позиции, чтобы самостоятельно определить, как выглядит этот справедливый мир, и если и когда он будет готов вести переговоры, как будут выглядеть условия этих переговоров, это будет его решением. И мы это уважаем.

Опять же, мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что он, его армия имеет инструменты, чтобы продолжать добиваться успеха на поле боя, чтобы они могли достичь успеха за столом переговоров.

Реакция Путина

Россия оказалась под дипломатическим давлением в первый день проходящего в Индонезии саммита стран G20. Путин туда поехать побоялся — отправил министра иностранных дел Лаврова.

Западные лидеры продолжают настаивать: Россия должна прекратить войну, а также все виды шантажа — ядерного, энергетического и продовольственного. Участники саммита подчеркивают: развязанная Кремлем война вредит всей планете.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сказал, что лучший способ восстановления мировой экономики — окончание войны в Украине. Это часть общей позиции Европы.

— Российская война влияет на всех нас, вне зависимости от того, где мы живем — от Европы до Африки или Ближнего Востока. И единственный лучший способ преодолеть острый продовольственный и энергетический кризис — это чтобы Россия прекратила эту бессмысленную войну и уважала устав ООН, — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Индия и Китай — традиционно более сдержанны. Однако и они решительны в недопустимости применения ядерного оружия. Настаивают на мирном урегулировании, но высказываются при этом завуалированно.

Остается интрига, каким будет совместное коммюнике по итогам саммита, которое официально начали обсуждать уже сегодня.

В проекте документа на 16 страниц говорится, что большинство членов G20 резко засудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет проблемы в мировой экономике. А сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны.

Вместе с тем мир понимает, что война России уже давно пересекла границы многих других стран. Вчерашний ракетный удар по Польше — этому доказательство. Читай подробности, что произошло в пограничном с Украиной Люблине и какова реакция мира на такие действия РФ.

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