Неужели решились? Эмбарго ЕС на уголь РФ и пятый пакет санкций

Наконец-то миру хватило мужества наложить эмбарго на русский уголь. Жаль, что они сделали это после того, как пострадали тысячи украинцев, после того, как произошел настоящий геноцид в Буче.
Европейский союз ввел эмбарго на уголь из РФ и санкции против российских банков.
Эмбарго — торгово-экономические ограничения, наложенные государством как репрессии в отношении другого государства, чтобы нанести ему материальный ущерб.
Эмбарго на уголь обойдется России в 4 млрд евро ежегодно.
Эмбарго на уголь обойдется России в 4 млрд евро ежегодно.
Однако это только уголь. Надо, чтобы страны ЕС и другие ввели эмбарго на российскую нефть и газ.
Россия уже стала мировым изгнанником и ее экономика идет ко дну. Ранее мы говорили о последствиях мировых санкций для российского бизнеса.