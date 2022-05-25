Прокладываем путь к правде: шесть стран признали действия РФ геноцидом украинского народа

За последние три месяца появилось бесконечное количество названий и аббревиатур, с которыми мы раньше и не думали, что когда-нибудь пересечемся в одном информационном пространстве. Но одно слово украинскому народу, к сожалению, слишком хорошо известно — геноцид.

Мы долго пытались достучаться до мира, объясняя, что российские власти как минимум целое столетие совершают преступления против человечности на территории Украины. Однако когда оккупантские войска отошли от Киева, каждый уголок земли вздрогнул от понимания того, что украинцы всегда говорили правду о РФ.

Теперь Украина и наши западные партнеры начали работу по признанию действий России на украинских территориях актом геноцида. Необходимые постановления кроме нашего государства уже приняли шесть стран.

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Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил зарубежных коллег и поделился, что искренне верит в то, что количество солидарных с Украиной государств будет только расти.

Прокладываем путь к правде!

Такой шаг, как минимум, выражает уважение памяти тысячи невинно убитых украинцев, в частности — детей. Кроме того, это позволит больше привлечь к ответственности виновных в совершенных преступлениях.

Что такое геноцид и зачем его признавать

Геноцид — целенаправленные действия с целью полного или частичного уничтожения групп населения или народов по национальным, этническим, расовым, корыстным или религиозным мотивам.

Также актом совершения геноцида признается прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида и соучастие в совершении акта геноцида.

Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказание за него предусматривает широкие категории уголовных действий за такие действия, как:

убийство членов определенной группы населения;

нанесение тяжких телесных или психических повреждений членам группы;

создание условий, рассчитанных на полное или частичное уничтожение группы населения;

предотвращение деторождения;

насильственная передача детей этой группы другой группе.

Кроме того, Конвенция о сроке давности имеет целью предотвратить наказание лиц, обвиняемых в совершении актов геноцида.

Когда Украина признала действия РФ геноцидом

14 апреля Верховная Рада признала действия РФ на территории Украины во время военного положения геноцидом украинского народа.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук у себя на странице Facebook.

Какие еще страны признали действия РФ геноцидом украинского народа

Также свою солидарность решил выразить президент США Джо Байден, заявив в начале апреля, что события на территории Украины в результате вторжения России равносильны геноциду.

Однако от признания американский лидер пока отказался, поскольку считает, что международные юристы более компетентны в этом вопросе и смогут сами сделать свои независимые выводы.

Президент Польши Анджей Дуда 7 апреля в интервью каналу CNN заявил, что расценивает действия РФ как геноцид украинского народа.

Цель этого вторжения — уничтожить украинскую нацию.

На более существенный шаг пошли парламентарии Эстонии и Латвии, признавшие 21 апреля действия России в Украине геноцидом, утвердив соответствующие постановления.

После этого 29 апреля обе палаты парламента Канады единогласно признали действия РФ на Украине геноцидом. Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал абсолютно правильным тот факт, что все большее число людей называют действия российских оккупантов на украинской земле геноцидом.

10 мая заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк известила, что Сейм Литвы принял историческое решение о признании действий РФ в Украине геноцидом украинского народа.

Это также сигнал к решительным действиям каждой европейской страны, чтобы никогда снова ни в одном другом государстве Европы не повторились зверства русской армии.

Пока новичком в признании геноцида в Украине стала Чехия. Сенат страны принял решение 11 мая, о чем сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис.

Однако зловещий парад российских преступлений в Украине продолжается до сих пор, поэтому мы должны собирать проверенную информацию, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Читай, как поступать, если против тебя совершили военное преступление.