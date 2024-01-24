Фильм с фейками о Буче и выставка о “возрождении” Мариуполя — как украинцы сорвали планы РФ в Италии

В Италии отменили показ российского пропагандистского фильма Свидетель. Ленту, опровергающую преступления россиян в Буче, планировали продемонстрировать в феврале в одном из итальянских городов. На такие российские планы сразу отреагировала украинская диаспора. Украинцы и неравнодушные итальянцы в эти выходные вышли на демонстрацию.

Как украинцы сорвали пропагандистские планы РФ в Италии

В итальянском городе Модена украинцы нашли убежище от войны. Также на эти выходные туда съехались и те, кто давно живет в Италии, чтобы протестовать против российской пропаганды.

Все началось с афиши выставки о так называемом восстановлении оккупированного россиянами Мариуполя в Модене, анонсированной еще в начале января. Сразу выяснилось, что подобное планируется в других итальянских городах, в частности конференция с участием идеолога “русского мира” Дугина и показ скандального фильма Свидетель, который врет о преступлениях россиян в Буче, обвиняя украинских военных.

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Итальянский журналист Джорджио Провинциали разоблачает российскую ложь об Украине все десять лет войны, начиная с оккупации Донбасса и Крыма.

Его знакомство с Украиной началось с Аллы, его возлюбленной. Вдвоем они объездили чуть ли не всю страну, от фронта до самых отдаленных точек тыла, куда война выгнала переселенцев. Когда деоккупировали Киевщину, они сразу поехали в Бучу.

Кто был в Буче и разговаривал с теми, кто пережил оккупацию и российские зверства, не может молчать. Когда встречаешь всех этих людей, нет сомнений, что там могли быть какие-то манекены или какая-то постановка, как утверждает Россия.

— Российская пропаганда в Италии сейчас очень мощная, это новая волна и это пугает, — рассказывает журналист.

По данным украинского центра противодействия дезинформации СНБО, свои так называемые культурные центры Россия содержит в более чем 60 странах мира. Сейчас известно о более 70 таких центров.

— Культурные центры — это, фактически, резидентура российских спецслужб. Они финансируются и содержатся засчет российского бюджета. Основная задача — это формирование пророссийского политического лобби в странах Европы, всех без исключения, — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Но беречься от российской пропаганды нужно всюду. И это касается даже самых маленьких. Ранее мы рассказывали о пропаганде РФ в популярных мультфильмах и чем она опасна для малышей.

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