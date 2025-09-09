Протесты в Непале: почему люди вышли на улицы и какая ситуация на сейчас

Несколько дней назад в части Южной Азии начались массовые протесты — жители Непала максимально неудовлетворены введением запрета соцсетей. Читай о ситуации в стране и что известно о состоянии государства сейчас.

Протесты в Непале: причина неспокойной ситуации

Недавно, а именно 4 сентября, правительство Непала приняло законопроект о запрете 26 приложений, среди которых Facebook, Instagram, WhatsApp, а также порталы Youtube и LinkedIn. Запрет вызвал возмущения по всей стране. Люди расценили этот шаг как диктаторский, ведь по сути этот закон существенно ограничивал свободу печати и слова и пагубно мог повлиять на туристическую отрасль страны.

В Министерстве коммуникаций и информационных технологий Непала дали комментарий, что запрет ввели после отказа платформ выполнять новый закон об урегулировании соцсетей.

Между тем за несколько часов до введения запрета пользователи порталов выражали собственное возмущение. По сети ширились мемы, что страна вновь возвращается ко временам переписки, ведь эти санкции разворачивают развитие страны в другую сторону.

Непал в огне: развитие событий

Согласно изданию India Today, резиденции нескольких лидеров, в том числе президента и премьер-министра страны, подверглись нападениям и вандализму. Кроме того, протестующие подожгли еще несколько домов министров и муниципальные здания.

Также во время протеста жители разгромили офис Генпрокурора Непала и Верховный суд, подожгли непальский парламент и гостиницу Hilton в Катманду, принадлежащую одному из председателей правящей партии.

Международный аэропорт Трибхуван прекратил работу, а все авиарейсы отменены из-за обострения беспорядков в разных частях страны.

Армия Непала вертолётами вывозит министров из их резиденций на фоне продолжающихся в стране массовых протестов. Тем временем премьер Непала Шарма Оли подал в отставку.

Согласно информации издания, протестующие координируют свои действия через мессенджер Discord. В групповых чатах появляются указания о сборе возле аэропорта, приготовлении коктейлей Молотова, применении ацетилена для повреждения колес самолетов и изъятии боеприпасов в отделениях полиции.

Протесты в центре Непала: ситуация сейчас

После масштабных протестов, в Непале сняли ограничения на доступ к соцсетям, которые действовали менее суток. В результате массовых протестов погибли 19 человек, об этом сообщил представитель правительства. В столице Катманду был введен комендантский час.

Законопроект подвергся острой критике как средство цензуры и подавления оппозиции, выражающей несогласие в сети. Правозащитные организации окрестили одиозный закон попыткой власти влияния на свободу слова и нарушением фундаментальных прав человека. Сама акцию уже окрестили протестом поколения Z.

Фото: Amoledo

Этот год оказался богатым на протесты во всем мире. Полгода назад люди вышли на улицы против президента США Дональда Трампа.

