Путин смертельно болен? Есть ли подтверждение слухам и зачем диктатору кровавые ванны из оленей

Когда в сети появляется информация, что Путин тяжело болен, ей очень хочется поверить. Впрочем, данные о состоянии здоровья тирана, из-за которого погибают тысячи мирных людей, строго охраняются Кремлем.

Хотя в объективе пропагандистских новостей кровавый диктатор и лыжник, и хоккеист, ездит верхом и занимается дзюдо, за кадром остается группа медиков, которые в последние годы в почти одинаковом составе сопровождают Путина.

Его постоянный спутник Евгений Селиванов, написавший диссертацию на тему Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого возраста. По данным российского расследовательского медиа Проект, только в Сочи этот врач посетил Путина не менее 35 раз.

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После этой информации все так называемые российские либеральные эксперты начали искать подтверждение тому, что тиран действительно онкоболен. Наиболее распространенная версия — рак щитовидной железы.

Осиплость голоса и покашливание являются одними из симптомов этого заболевания, однако не могут быть подтверждением такой версии.

Рак щитовидки лечится стероидами. И возможное применение таких препаратов объясняют внешним видом диктатора. Луновидность лица, рыхлость кожи — то, что раньше считали ботоксом, может быть последствием длительного лечения стероидами.

Смотри, зачем тиран принимает кровавые ванны из рогов оленей.

Более двадцати лет русская пропаганда лепила из Путина крутого мачо. Однако оказалось, что бесстрашный тиран только в телевизоре. Читай, чего или кого боится Путин.