Крах пивной традиции: молодежь Германии массово отказывается от алкоголя

Германию, которую мир привык считать непоколебимой твердыней пивных традиций, накрыл неожиданный кризис. Страна, где работают старейшие пивоварни планеты (такие как Weihenstephan, которая варит пиво с 1040 года!), сталкивается с новой реальностью: молодежь массово отказывается от алкоголя.
Седьмая по величине страна Европы не смогла избежать глобального тренда на здоровый образ жизни. Статистика для отрасли выглядит угрожающе: доля населения, пьющего пиво, упала до исторического минимума — всего 41%. Об этом пишет dailyexpress.
Рекордный спад: закрылись 50 пивоварен за год
Как следствие, продажи обвалились до рекордных 3,9 миллиарда литров, а за последний год закрылось 50 из 1500 немецких пивоварен.
Марк Кергер, президент известной пивоварни Einbecker, не скрывает своей обеспокоенности резкой сменой настроений в обществе.
В последние годы всегда 46%, 47%, 48% говорили: Да, я пью пиво. А в этом году только 41%. 41% — это поразительно. Еженедельно мне звонят по меньшей мере один раз и предлагают продать нам пивоварню, — рассказывает Кергер.
Причины не только в моде на здоровье, но и в банальной экономии. 25-летняя студентка-художница Роксана Зеегоф из города Киль делится наблюдениями за своим поколением.
Курс на безалкогольное: как бизнес адаптируется к новым реалиям
По ее словам, сверстники теперь охотно выпивают лишь одно пиво за вечер, а многие вообще выбирают трезвость из-за высокой стоимости жизни и желания просто побыть дома.
Производителям приходится адаптироваться, чтобы выжить. Традиционные компании, такие как Einbecker, делают ставку на расширение ассортимента и безалкогольные напитки.
Марк Кергер признается, что ему пришлось почти год убеждать консервативных коллег сменить курс.
Теперь он прогнозирует, что через пять лет половина прибыли компании будет поступать именно от безалкогольной продукции.
Пиво — это уже не будущее, — констатирует он.
Пока одни оплакивают упадок многовековой культуры, другие видят в этом позитив. Меньше алкоголя означает меньше проблем со здоровьем и снижение уровня насилия (например, правозащитники фиксировали многочисленные случаи домогательств на Октоберфесте).
Хольгер Айхеле, президент Немецкой ассоциации пивоваров, смотрит на ситуацию философски и с оптимизмом:
Молодежь употребляет алкоголь гораздо сознательнее и разумнее, чем наше поколение. Это хорошая новость для здоровья.
Лучшей закуской к пиву, конечно, является рулька! Как приготовить рульку в пиве — читай в нашем материале.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!