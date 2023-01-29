Гиперзвуковая и сверхважная для “стратегических” убийств: характеристики и дальность действия российской ракеты Циркон

Пока кто-то отдает большую часть своих заработков на то, чтобы помочь другим, российские оккупанты продолжают тратить деньги на убийства мирных украинцев, в частности разрабатывая новые ракеты Циркон.

Не забывают захватчики и о пропаганде, пытаясь запугать весь мир своими разработками, которым “аналогов нет”.

Насколько это правда, знать могут только военные, но быть в курсе, что имеется в арсенале врага, не помешает никому.

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Что такое ракета Циркон

Циркон — российская противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с гиперзвуковой воздушно-реактивной движущей установкой, предназначенная для поражения кораблей и наземных объектов.

Носителем ракеты Циркон считается фрегат Адмирал Горшков, но она также может размещаться и на подлодках, согласно заявлениям оккупантов.

С 2011 года находится на этапе разработки, а с 2020 года — испытаний у российских захватчиков. 4 января 2023 года фрегат Адмирал Горшков глава Кремля отправил на испытания.

Характеристики гиперзвуковой ракеты Циркон

Российское руководство неоднократно выдвигало заявления, что ракета Циркон является новейшим вооружением. Раздавались и любимые фразы россиян относительно “аналогов нет”.

Также оккупанты заявляют, что перехватить их разработку не под силу ни одной установке ПВО.

Неизвестно, стоит ли верить агрессору, помешанному на пропаганде, в вопросах его вооружения. Однако знать заявленные характеристики и держать ПВО наготове никогда не будет лишним, поскольку война продолжается, и нам остается только продолжать борьбу.

Характеристики ракеты Циркон

ракета имеет воздушно-ракетный двигатель

способна маневрировать

длина ракеты — 8-9,5 метров

вес боевой части — 300-400 килограммов

высота полета — 30-40 километров.

дальность полета — от 450 км до 1000 км

может развивать скорость — до 9 Маха (около 2700 м/с)

Также российские оккупанты используют против гражданского населения Украины другие гиперзвуковые ракеты. Читай о характеристиках ракеты Кинжал.

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