Следующий премьер Великобритании? Кто такой Риши Сунак и как он относится к Украине

Должность премьер-министра Великобритании стала снова вакантной, с тех пор как Лиз Трасс ушла в отставку. Одним из претендентов на нее стал Риши Сунак. Кто это и какое отношение к Украине имеет Риши Сунак — в материале.

Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на должность премьер-министра Британии

О своем желании побороться за должность премьер-министра и главы Консервативной партии Риши Сунак заявил в Twitter. К слову, это его вторая попытка. Ранее он проиграл Лиз Трасс.

Соединенное Королевство — большая страна, но мы сталкиваемся с глубоким экономическим кризисом. Именно поэтому я баллотируюсь на должность лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра.

В настоящее время Сунак лидирует в предвыборной гонке, на его стороне и Борис Джонсон, заявивший, что не будет баллотироваться на этот пост.

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The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Соперницей для Риши Сунака может стать Пенни Мордонт. Впрочем, у нее нет 100 необходимых голосов для борьбы. Претенденты могут выдвинуть свои кандидатуры до 14:00 понедельника, 24 октября.

Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и добиться успеха в нашей стране, — заявил Риши Сунак.

Кто такой Риши Сунак и как относится к Украине

Риши Сунак стал депутатом британского парламента в 2015 году. В течение 2020–2022 годов занимал должность министра финансов.

Ему удавалось бороться с вызовами британской экономики после пандемии и локдауна, в результате чего популярность Сунака возросла. Стать лидером тори ему помешал скандал вокруг доли бизнеса его жены.

Акшата Мурти владеет долей индийской компании своего отца. Она получила более 10 млн фунтов дивидендов и была обвинена в уклоне от уплаты налогов Британии.

В июле этого года Риши Сунак подверг критике действия Бориса Джонсона и вместе с другими министрами подал в отставку.

Риши Сунак считает себя традиционным консерватором. Выступает за низкие налоги и малые государственные расходы. В своем Twitter Сунак подытожил достижения Бориса Джонсона и осудил Путина.

Он провел нашу страну из-за одних из самых сложных вызовов, с которыми мы когда-либо сталкивались, а затем взялся (бороться) против Путина и его варварской войны в Украине.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

Своими решениями Сунак полностью поддерживал проукраинскую политику Бориса Джонсона. Поэтому отношение британцев к войне в Украине и поддержка вряд ли изменятся в худшую сторону.

К тому же ранее Риши Сунак призвал не пускать Путина на саммит G20, заявлял, что если станет премьером, первой поездкой будет Киев, а в интервью The Sun говорил, что кто бы ни стал премьером, Британия останется союзником Украины.

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