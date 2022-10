Следующий премьер Великобритании? Кто такой Риши Сунак и как он относится к Украине

Должность премьер-министра Великобритании стала снова вакантной, с тех пор как Лиз Трасс ушла в отставку. Одним из претендентов на нее стал Риши Сунак. Кто это и какое отношение к Украине имеет Риши Сунак — в материале.

О своем желании побороться за должность премьер-министра и главы Консервативной партии Риши Сунак заявил в Twitter. К слову, это его вторая попытка. Ранее он проиграл Лиз Трасс.

В настоящее время Сунак лидирует в предвыборной гонке, на его стороне и Борис Джонсон, заявивший, что не будет баллотироваться на этот пост.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis. That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister. I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

Соперницей для Риши Сунака может стать Пенни Мордонт. Впрочем, у нее нет 100 необходимых голосов для борьбы. Претенденты могут выдвинуть свои кандидатуры до 14:00 понедельника, 24 октября.

Риши Сунак стал депутатом британского парламента в 2015 году. В течение 2020–2022 годов занимал должность министра финансов.

Ему удавалось бороться с вызовами британской экономики после пандемии и локдауна, в результате чего популярность Сунака возросла. Стать лидером тори ему помешал скандал вокруг доли бизнеса его жены.

Акшата Мурти владеет долей индийской компании своего отца. Она получила более 10 млн фунтов дивидендов и была обвинена в уклоне от уплаты налогов Британии.

В июле этого года Риши Сунак подверг критике действия Бориса Джонсона и вместе с другими министрами подал в отставку.

Риши Сунак считает себя традиционным консерватором. Выступает за низкие налоги и малые государственные расходы. В своем Twitter Сунак подытожил достижения Бориса Джонсона и осудил Путина.

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that.