Эффективный против врага ЗРК Patriot: характеристики, цена и у кого есть на вооружении

Украина сейчас как никогда нуждается в поддержке своих партнеров для закрытия пространства над важными объектами и для удачного контрнаступления. США планирует подписать указ, который снабдит украинских военных зенитно-ракетными установками ПВО Patriot.
Что такое ЗРК Patriot и какие его характеристики — читай в материале.
Американский зенитный ракетный комплекс MIM-104 Patriot производит американская компания Raytheon, являющаяся крупнейшим в мире производителем управляемых ракет. Такое вооружение есть у США и их союзников.
Система Patriot создавалась с 1963 года как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах. Вдобавок к этому, Patriot является платформой перехвата баллистических ракет, причем с появлением PAC-3, эта задача является основным назначением комплекса.
Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.
Кроме пусковых установок и ракет нескольких возможных типов, в состав комплексов Patriot входят также радиолокационная станция, пункт управления и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование.
ЗРК Патриот состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы. Впервые такая ракетно-зенитная установка использовалась во время войны в Персидском заливе, но она стала полезной как противоракетный, а не противовоздушный ЗРК.
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Стоимость снабжения 9 батарей систем Patriot может доходить до $9 миллиардов.
Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 миллионов.
Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 миллионов.
В настоящее время такой ЗРК находится на вооружении США, Польши, Румынии, Германии, Нидерландов, Греции и еще десяти стран мира.
Раньше мы писали характеристики и объясняли, как россияне модифицировали ракеты С-300 в войне против Украины.
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