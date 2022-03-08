Я объявляю новые санкции и мы запрещаем импорт нефти и газа из России – важное для Украины обращение Байдена

Президент США Джо Байден выступил с новыми заявлениями о войне в Украине, которую развернула Российская Федерация.

Вікна публикуют главные тезисы с пресс-конференции Байдена 8 марта 2022 года:

США объявляет о новых санкциях и запрещает импорт нефти и газа. Это означает, что российское сырье не будет импортироваться.

Нужно понимать, что наши европейские союзники могут быть не в состоянии сейчас предпринять такие шаги. А США — экспортеры, поэтому могут делать это. Им нужно делать более взвешенные шаги, учитывая зависимость от российских энергоресурсов.

Конечно, это означает также расходы для США.

За прошедшие недели президент Зеленский несколько раз со мной говорил. Мы продолжаем общаться с европейскими партнерами и продолжаем поддержку Украины.

США также разделяют расходы на убежище беженцев, чтобы это не легло только на плечи Европы.

Мы ввели самый большой пакет экономических санкций — и в результате российская экономика дала трещину : на 50% упал курс российского рубля. Центральный Банк России пытается поддержать стоимость рубля, но он не может этого делать.

На 75% выросла цена на бензин. Я все сделаю, чтобы минимизировать влияние Путина на цены на топливо, поэтому высвобождаю нефть из резервов.

Чтобы в долгосрочной перспективе защитить нашу экономику, мы должны получить энергонезависимость. Переход на чистую энергетику не отразится на ценах на энергетику.

Кроме того, Джо Байден отметил, что две последние недели украинцы стали вдохновением для мира своей решительностью и патриотизмом.

Руководство Украины призывает к настоящей дипломатии, к прекращению огня. Владимир Путин уже превратил 2 млн украинцев в беженцев.

Цена российской агрессии велика. Здесь, очевидно, Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас, то ситуация станет еще хуже.

Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс поддержать пакет на $12 млрд поддержки для Украины.

Кстати, вслед за США Великобритания также отказалась от российской нефти и газа.

Напомним, ранее мы говорили, что Еврокомиссия представит план, как отказаться от российских нефти и газа. Об этом сообщила ее глава Урсула фон дер Ляен.

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