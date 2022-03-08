Я объявляю новые санкции и мы запрещаем импорт нефти и газа из России – важное для Украины обращение Байдена

Президент США Джо Байден выступил с новыми заявлениями о войне в Украине, которую развернула Российская Федерация.
Кроме того, Джо Байден отметил, что две последние недели украинцы стали вдохновением для мира своей решительностью и патриотизмом.
Руководство Украины призывает к настоящей дипломатии, к прекращению огня. Владимир Путин уже превратил 2 млн украинцев в беженцев.
Цена российской агрессии велика. Здесь, очевидно, Украина не уступит. Если мы не будем противостоять нападениям Путина сейчас, то ситуация станет еще хуже.
Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс поддержать пакет на $12 млрд поддержки для Украины.
Мы должны поддержать украинский народ. Я призываю Конгресс поддержать пакет на $12 млрд поддержки для Украины.
Кстати, вслед за США Великобритания также отказалась от российской нефти и газа.
Напомним, ранее мы говорили, что Еврокомиссия представит план, как отказаться от российских нефти и газа. Об этом сообщила ее глава Урсула фон дер Ляен.
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