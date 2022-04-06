За зверства в Буче! США объявили мощные санкции против России, детей Путина, семьи Лаврова и не только

Президент США Джо Байден решительно отреагировал на факты зверства российской армии в освободившемся городе Буча.

Соединенные Штаты Америки, Большая семерка и ЕС не стоят в стороне от этой трагедии и продолжают налагать серьезные санкции против России.

Ведь зверства, состоявшиеся в Буче и других украинских городах, не должны быть безнаказанными.

Новые санкции против России

Введение санкций против Сбербанка и Альфа-банка, полностью блокирующих их работу за пределами России.

Теперь граждане США не смогут никак инвестировать или сотрудничать с этими банками.

США вводят полную блокировку более двух третей банковского сектора РФ

России прогнозируют форсированную инфляцию, которая уже достигла 15%.

Запрет производить любые инвестиции на территорию России.

Она касается американских производителей, энергетических компаний, крупных розничных торговцев, финансовых учреждений, юридических и консалтинговых фирм.

США намерены полностью изолировать российскую экономику.

Введение санкции против Михаила Мишустина и Дмитрия Медведева.

Их отключают от финансовой системы Соединенных Штатов и замораживают все имеющиеся активы.

Ведь эти люди обогатились россиянами, а также оказывают поддержку Путину в войне против Украины.

Также под эти санкции подверглись взрослые дети Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова.

Президент Америки Джо Байден не стал молчать и объявил о новом пакете санкций в своем Twitter.

Я четко дал понять, что Россия заплатит высокую цену за свои зверства в Буче. Сегодня вместе со своими союзниками и партнерами мы объявляем о новом раунде разрушительных санкций.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz — President Biden (@POTUS) April 6, 2022

Россия начала не просто войну, а настоящий геноцид украинского населения, она нарушила все права человека.

Возникает вопрос, что он до сих пор делает в Совбезе ООН? Мы рассказали, как Украина отстаивает право на справедливость.