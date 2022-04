За зверства в Буче! США объявили мощные санкции против России, детей Путина, семьи Лаврова и не только

Президент США Джо Байден решительно отреагировал на факты зверства российской армии в освободившемся городе Буча.

Соединенные Штаты Америки, Большая семерка и ЕС не стоят в стороне от этой трагедии и продолжают налагать серьезные санкции против России.

Ведь зверства, состоявшиеся в Буче и других украинских городах, не должны быть безнаказанными.

Теперь граждане США не смогут никак инвестировать или сотрудничать с этими банками.

России прогнозируют форсированную инфляцию, которая уже достигла 15%.

Она касается американских производителей, энергетических компаний, крупных розничных торговцев, финансовых учреждений, юридических и консалтинговых фирм.

США намерены полностью изолировать российскую экономику.

Их отключают от финансовой системы Соединенных Штатов и замораживают все имеющиеся активы.

Ведь эти люди обогатились россиянами, а также оказывают поддержку Путину в войне против Украины.

Президент Америки Джо Байден не стал молчать и объявил о новом пакете санкций в своем Twitter.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz