За зверства в Буче! США объявили мощные санкции против России, детей Путина, семьи Лаврова и не только

Президент США Джо Байден решительно отреагировал на факты зверства российской армии в освободившемся городе Буча.
Соединенные Штаты Америки, Большая семерка и ЕС не стоят в стороне от этой трагедии и продолжают налагать серьезные санкции против России.
Ведь зверства, состоявшиеся в Буче и других украинских городах, не должны быть безнаказанными.
Теперь граждане США не смогут никак инвестировать или сотрудничать с этими банками.
России прогнозируют форсированную инфляцию, которая уже достигла 15%.
Она касается американских производителей, энергетических компаний, крупных розничных торговцев, финансовых учреждений, юридических и консалтинговых фирм.
США намерены полностью изолировать российскую экономику.
Их отключают от финансовой системы Соединенных Штатов и замораживают все имеющиеся активы.
Ведь эти люди обогатились россиянами, а также оказывают поддержку Путину в войне против Украины.
Президент Америки Джо Байден не стал молчать и объявил о новом пакете санкций в своем Twitter.
Я четко дал понять, что Россия заплатит высокую цену за свои зверства в Буче. Сегодня вместе со своими союзниками и партнерами мы объявляем о новом раунде разрушительных санкций.
Я четко дал понять, что Россия заплатит высокую цену за свои зверства в Буче. Сегодня вместе со своими союзниками и партнерами мы объявляем о новом раунде разрушительных санкций.
I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz— President Biden (@POTUS) April 6, 2022
I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz
Россия начала не просто войну, а настоящий геноцид украинского населения, она нарушила все права человека.
Возникает вопрос, что он до сих пор делает в Совбезе ООН? Мы рассказали, как Украина отстаивает право на справедливость.