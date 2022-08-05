Тайвань и КНР: история конфликта и какую роль в этом играют США

Тайвань — азиатский тигр, признанный 20 странами, в числе которых нет ни Украины, ни США. Однако это не помешало третьему лицу Штатов Нэнси Пелоси посетить остров и встретиться с руководством Тайваня.

Такая пощечина очень больно ударила по Китаю, который не собирается смягчать страсти вокруг острова.

Тайвань: история конфликта

Небольшой остров гигантского значения — так в нескольких словах можно охарактеризовать Китайскую Республику Тайвань. От материковой Поднебесной автономию, которую по площади можно сравнить с Молдовой, отделяет 180-километровый пролив и 70 лет собственной истории.

В важный политический центр остров превратился в результате вспыхнувшей в Китае гражданской войны после Второй мировой. Под давлением коммунистов официальное правительство господствующей во всей Поднебесной партии Гоминьдан должно было отступать.

Оно расположилось на Тайване и близлежащих островах. На этой территории фактически осталась признанная в то время миром Китайская Республика.

Красные же захватили всю материковую часть страны и провозгласили там Китайскую Народную Республику. Официально они считают Тайвань ее частью.

Путь к независимости Тайваня — тупик, обманчивая попытка противостоять материку, похожа на богомола, пытающегося помешать колеснице, — заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

Через некоторое время международное сообщество признало коммунистическую власть Пекина и КНР, заменило Китайскую Республику Тайвань в ООН. Однако когда на смену авторитаризму в Тайване пришла демократия, им заинтересовался Запад.

Запад и Тайвань — в чем причина заинтересованности

Несмотря на то, что независимость республики признают только несколько островных государств, туда рекой потекли инвестиции. В настоящее время Тайвань — один из лидеров экономического развития региона, 19-я экономика мира.

Если произойдет захват Тайваня, это ослабит значительную часть мировой экономики, потому что многие производства остановятся, — объясняет экономист Борис Кушнирук.

Хай-тек производство, а также позиция буфера, сдерживающего продвижение авторитарного Китая, делают остров стратегически важным интересам США.

Штаты оказывают огромную поддержку Тайбэю — проводят совместные военные учения и обещают защиту в случае агрессии. Особенно на фоне ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном.

На любые намеки на независимость Тайваня Пекин реагирует очень болезненно. Визит на остров спикера конгресса КНР восприняла как пощечину.

Сейчас материковый Китай проводит учения вокруг острова, и жители Тайваня вместе со всем миром, затаив дыхание, ожидают дальнейших действий США и КНР.

Тайвань регулярно тренируется, ведь угроза вторжения Китая висит над ним на протяжении всего существования.

Также жители Тайваня с интересом следят за событиями в Украине. Последние учения они провели, учитывая подлость обстрелов российских оккупантов. Тайванцы говорят, что героическое сопротивление украинцев их вдохновляет.

Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что означает приезд Нэнси Пелоси в Тайвань и как это повлияет на мир и Украину.

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