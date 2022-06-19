Украденное Евровидение 2023: почему ЕВС не хочет проведения конкурса в Украине и какие возможные решения проблемы

Несколько дней назад украинское общество потрясла ещё одна новость: Европейский союз радиовещания и телевидения отказал Украине в проведении Евровидения 2023. Право проводить песенный конкурс передали Великобритании, которая в этом году заняла почетное второе место. Но правомерно ли это?

С одной стороны, никогда ранее конкурс Евровидение не проводила страна, находившаяся в состоянии войны. Но с другой стороны, именно проведение конкурса в следующем году в Украине было бы немалой поддержкой для нашего государства от всего цивилизованного мира.

Что же произошло на самом деле, какие мотивы скрывает отказ от ЕВС и возможно ли изменить решение — подробнее об этом рассказывает Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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В ответ на решение Европейского языкового союза Александр Ткаченко опубликовал на своем Facebook сообщение, что намерен обжаловать такое заявление ЕВС.

Понятно, что для того, чтобы обжаловать такое решение, Украина должна привести веские аргументы. По словам Ткаченко, такие точно есть.

— Наш общественный вещатель предоставил все ответы на поставленные перед нами вопросы. В этом участвовали и наши Министерства безопасности и внутренних дел. Мы предоставляли полную и честную информацию о том, что сейчас происходит в Украине, предоставили список нескольких локаций, где Евровидение может пройти безопасно.

К сожалению, дискуссии о важных вопросах на презентации не были озвучены. Как гром среди ясного неба, за 30 минут до оглашения официального решения ЕВС, нас поставили перед фактом, что Евровидение 2023 в Украине не будет.

Ткаченко уверяет: несмотря на все его попытки объяснить ЕВС и руководству Евровидения о возможных обсуждениях других вариантов проведения конкурса, никакой коммуникации с ним не заводили.

— Это невозможно, потому что… — невозможно! Вот и все объяснения.

Что произошло?

Многие европейские страны меняли свои конституции ради того, чтобы законно поставлять нам оружие для борьбы с РФ. Сейчас происходят невероятные вещи, потому что мы быстрыми темпами стали кандидатом на члены в ЕС. И это прямые жесты доброй воли в сторону Украины, это поддержка нашего государства на европейских площадках.

Почему Европейский союз вещания не может изменить свои правила и открыть новое обсуждение для решения этого вопроса путем поиска общего решения, которое бы устроило всех?

Александр Ткаченко уверяет, что многие министры культуры европейских государств выразили свою поддержку в праве Украины принимать Евровидень 2023 у себя.

— Совершенно справедливо и то, что большинство европейских политиков в шоке, как быстро принялось решение о предстоящем проведении конкурса. Возможность провести Евровидение в военной Украине — это знак веры в нашу победу.

У нас работают театры, работают исторические заповедники. Вариантов, как безопасно провести это мероприятие, у нас достаточно. Так что мы сделаем все для возобновления переговоров с руководством Евровидения.

Мы просто плохо понимаем намеки

Александр Ткаченко рассказывает, что негативное решение ЕВС не взялось ниоткуда. Это просто мы о нем узнали позже, чем стоило.

— Еще в первые дни после победы Kalush Orhestra были ответные намеки на то, что Евровидение 2023 не хотят проводить в Украине.

Просто мы намеки плохо понимаем, потому что сами прямо говорим.

По мнению министра, такое кулуарное принятие решения о воровстве Евровидения из Украины просто так не останется.

Причина отказа

Конечно, причиной отказа стали боевые действия, которые продолжаются на нашей земле уже 116 дней.

Security reasons — это позвучало официальной причиной.

Несмотря на это, Ткаченко вспоминает: в 2017 году в Украине тоже была война, но тогда никто не протестовал против проведения конкурса в Киеве. Также проводился конкурс и в Израиле, где риски ракетных ударов существуют постоянно.

— У нас есть несколько вариантов, как проводить Евровидение 2023 безопасно, в том числе с нашими соседями-партнерами. Один из вариантов проведения есть город рядом с границей. В любом случае мы консультировались с нашими силовиками по поводу безопасного места.

К тому же вопрос не в переносе проведения в Британию. Просто сам процесс вынесения окончательного решения оказался нам нечестным. Форма принятия решения, честно говоря, хамская.

Было ли это решение только страхом за безопасность, имело ли оно под собой подтекст — пока трудно понять. Сама организация ЕВС достаточно бюрократизирована, и этим можно объяснить привычную работу “по утоптанной дорожке”.

Министерства большинства стран идут нам на встречу, они научились быстро и креативно реагировать. Это плохой знак, если сейчас ЕСРТ покажет свою неготовность так же идти в ногу с актуальными событиями.

Возможен ли пересмотр решения?

Украинская сторона сделает все возможное, чтобы снова поднять вопрос проведения конкурса у нас. Александр Ткаченко, в свою очередь, уже инициировал несколько переговорных встреч с руководством соответствующих институтов для принятия совместного решения.

Существовали ли переносы конкурса Евровидение раньше?

Чтобы не оставалось никаких противоречий, мы решили поискать, происходило ли что-то похожее на украинскую ситуацию с проведением конкурса Евровидение раньше.

Спойлер: Великобритания уже не впервые принимает у себя Евровидение, не побеждав в предыдущем его конкурсе.

Если обратиться к истории с Израилем, которого в 2019 тоже хотели лишить возможности проведения Евровидения и перенести его в Австрию, то становится понятным, насколько политизированы верхушки Европейского вещательного союза.

Правда, тогда конкурс не перенесли, и провели по плану — в Израиле. Несмотря на арабо-израильский конфликт.

А еще в далеких 60-х от проведения Евровидения у себя добровольно отказывались Нидерланды, Голландия и Франция. Тогда конкурс провела у себя Великобритания.

Финал этой истории ещё не известен, но все точно решится в ближайшие недели.

Раньше мы рассказывали, где именно предлагают провести Евровидение 2023 — читай в материале.