Украина — европейский энергетический хаб. Теперь мы можем экспортировать электроэнергию в ЕС

Теперь Украина может экспортировать свою электроэнергию в Европу, поскольку в марте наши энергосистемы объединили.
Глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона о потенциале украинских энергоносителей.
На самом деле, Украина уже экспортирует электроэнергию в некоторые страны Европейского континента:
Однако ранее Украина не была частью европейской энергосистемы, что делало невозможным экспорт электроэнергии в больших объемах.
Мы получили принципиальное разрешение европейцев экспортировать (электроэнергию — ред.) в остальную часть Европы, — отмечает Кудрицкий.
Мы получили принципиальное разрешение европейцев экспортировать (электроэнергию — ред.) в остальную часть Европы, — отмечает Кудрицкий.
Первоначально объем экспортируемой энергии будет ограничен. Это связано с тем, что обычно страна, которая присоединяется к энергетической системе ЕС, не может проводить коммерческие операции в течение года.
Но Украине удалось за три месяца договориться о первых поставках экспорта. Со временем мы сможем постепенно наращивать объемы продаж электроэнергии.
Миллиарды евро в год — это потенциал нашего экспорта, когда мы полностью сможем его открыть, — делится глава НЭК Укрэнерго.
Миллиарды евро в год — это потенциал нашего экспорта, когда мы полностью сможем его открыть, — делится глава НЭК Укрэнерго.
По словам Кудрицкого, Украина сможет полностью покрыть и даже превзойти потери прибыли от транзита газа по нашей территории. Соглашение с ЕС откроет для нас новые экономические горизонты.
Европейцев же поразила стабильность работы украинской энергетической системы в условиях полномасштабного вторжения России, даже несмотря на временную оккупацию Запорожской АЭС.
Кроме того, им самим необходимы наши ресурсы, ведь сейчас электроэнергия в Европе стоит в три раза дороже, чем в Украине.
В Европе, особенно в близлежащих к нам странах, наблюдается определенный дефицит электроэнергии. Это долгосрочная тенденция. Украина является единственным крупным нетто-экспортером в регионе. Поэтому Украина должна стать европейским энергетическим хабом, — объясняет глава Укрэнерго.
В Европе, особенно в близлежащих к нам странах, наблюдается определенный дефицит электроэнергии. Это долгосрочная тенденция. Украина является единственным крупным нетто-экспортером в регионе. Поэтому Украина должна стать европейским энергетическим хабом, — объясняет глава Укрэнерго.
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