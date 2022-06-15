Украина — европейский энергетический хаб. Теперь мы можем экспортировать электроэнергию в ЕС

Теперь Украина может экспортировать свою электроэнергию в Европу, поскольку в марте наши энергосистемы объединили.

Глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал в эфире телемарафона о потенциале украинских энергоносителей.

Миллиарды евро в год — потенциал нашего экспорта

На самом деле, Украина уже экспортирует электроэнергию в некоторые страны Европейского континента:

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Молдову — 100–150 МВт;

Польшу — более 200 МВт.

Однако ранее Украина не была частью европейской энергосистемы, что делало невозможным экспорт электроэнергии в больших объемах.

Мы получили принципиальное разрешение европейцев экспортировать (электроэнергию — ред.) в остальную часть Европы, — отмечает Кудрицкий.

Первоначально объем экспортируемой энергии будет ограничен. Это связано с тем, что обычно страна, которая присоединяется к энергетической системе ЕС, не может проводить коммерческие операции в течение года.

Но Украине удалось за три месяца договориться о первых поставках экспорта. Со временем мы сможем постепенно наращивать объемы продаж электроэнергии.

Миллиарды евро в год — это потенциал нашего экспорта, когда мы полностью сможем его открыть, — делится глава НЭК Укрэнерго.

Взаимовыгодная коммерция

По словам Кудрицкого, Украина сможет полностью покрыть и даже превзойти потери прибыли от транзита газа по нашей территории. Соглашение с ЕС откроет для нас новые экономические горизонты.

Европейцев же поразила стабильность работы украинской энергетической системы в условиях полномасштабного вторжения России, даже несмотря на временную оккупацию Запорожской АЭС.

Кроме того, им самим необходимы наши ресурсы, ведь сейчас электроэнергия в Европе стоит в три раза дороже, чем в Украине.

В Европе, особенно в близлежащих к нам странах, наблюдается определенный дефицит электроэнергии. Это долгосрочная тенденция. Украина является единственным крупным нетто-экспортером в регионе. Поэтому Украина должна стать европейским энергетическим хабом, — объясняет глава Укрэнерго.

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