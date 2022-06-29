Это случилось! Почти 100 защитников Азовстали вернулись домой

Защитники Мариуполя долго держали оборону, но впоследствии покинули разбомбленный завод и были вывезены на территорию РФ.

Украинские власти делали все возможное для обмена пленными и сегодня, 29 июня, уже можно объявить о первых результатах переговоров.

В рамках очередного обмена пленными были освобождены 144 украинских военных, из которых 95 – защитники Азовстали. Увидеть родных теперь смогут:

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59 бойцов Национальной гвардии;

30 Военно-морских сил;

28 Вооруженных сил Украины;

17 Государственной пограничной службы Украины;

9 Территориальной обороны;

1 Национальной полиции Украины.

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Старшему из уволенных исполнилось 65 лет, самому младшему 19 лет.

— Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Все они получают должную неотложную медицинскую и психологическую помощь, — сообщили в ГУР МОУ.

Ранее мы более подробно рассказывали, где сейчас бойцы Азовстали и что известно о блокаде завода.

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