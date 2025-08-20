Карта боевых действий 20 августа 2025 года: у россиян все больше попыток прорваться на Новопавловском направлении

Карта боевых действий в Украине за 20 августа показывает актуальный ход событий на фронте.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание на недавние высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он заявил, что цель Кремля в Украине — политический контроль над всей Украиной, а не захват отдельных украинских территорий, таких как Донецкая область.

Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году после того, как не смогла обеспечить контроль над Украиной другими средствами.

Россия аналогичным образом стремится влиять на внутреннее управление другими бывшими советскими странами, включая страны НАТО, фактически отрицая их суверенитет и создавая условия, угрожающие их независимому управлению.

Украинские войска продвинулись в районе Покровска и Великомихайловки. Российские войска продвинулись в районе Часового Яра и Торецка.

Оперативная ситуация в Украине 20 августа 2025 года

Генштаб сообщает о 175 боевых столкновениях.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5611 обстрелов, из них 66 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5610 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Новая Слобода, Чернацкое Сумской области; Константиновка, Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Приморское Запорожской области; Отрядокаменка Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы и один важный объект российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодец, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боя в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономическое, Красный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лисовка, Зверевое, Удачное, Новониколаевка, Орехово и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны пресекли 28 попыток врага прорвать оборонные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и Комишувахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боя с противником.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 920 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, четыре боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, 260 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, семь ракет и 142 единицы автомобильной техники российских оккупантов.

Карта боевых действий 20 августа

Карта боевых действий 20 августа 2025 года: у россиян все больше попыток прорваться на Новопавловском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

Главное фото: 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных Сил Украины.

