Карта боевых действий 25 августа 2025: враг 20 раз пытался прорвать оборону на Лиманском направлении

Карта боевых действий в Украине за 25 августа показывает актуальный ход событий на фронте.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали последнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова для американского издания.

Лавров возразил, что Россия нарушила прошлые международные договоры, запрещающие России вторгаться в Украину, и отверг поддерживаемые Западом гарантии безопасности Украины в будущем.

Украинские войска недавно продвинулись поблизости от Покровска, а российские войска недавно продвинулись на севере Харьковской области.

Оперативная ситуация в Украине 25 августа 2025 года

Генштаб сообщает о 159 боевых столкновениях.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4735 обстрелов, в том числе 26 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4711 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Сумы, Новая Гута, Старая Гута Сумской области; Белогорье Запорожской области; Приднепровское, Львов Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, один командно-наблюдательный пункт и одну станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиаударов, применив при этом 23 управляемых авиабомба, и совершил 206 обстрелов, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка.

На Северском направлении враг совершил двенадцать попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку от Щербиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Уюток, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лисовка, Зверевое и в сторону населенных пунктов Родинское, Красное.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Свободное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка — в сторону населенных пунктов Филиал, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха.

Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях минувших суток противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 870 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 25 августа

Карта боевых действий 25 августа 2025: враг 20 раз пытался прорвать оборону на Лиманском направлении / 12 Фотографий

Генштаб

