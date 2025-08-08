Карта боевых действий 8 августа 2025: полторы сотни боев на всей линии фронта

Карта боевых действий 8 августа 2025 — твой путеводитель, если интересуешься событиями на передовой.

Какая обстановка на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские войска продвинулись на Торецком направлении и, вероятно, зашли в Торецк.

Оперативная ситуация в Украине на 8 августа 2025 года

Генштаб сообщает, что за сутки зафиксировано 143 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 86 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 160 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4305 дронов-камикадзе и произвели около шести тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 129 — из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Середина-Буда Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Малая Токмачка, Красный Колодец Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пять артиллерийских средств противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боеприкосновений. Враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 46 управляемых бомб, совершил 377 обстрелов, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Фиголовки.

На Купянском направлении в сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Мирного, Голубовки, Кондрашовки, Степной Новоселовки и Загрызового.

На Лиманском направлении оккупационные войска атаковали 25 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Карповка, Ямполевка, Колодец, Торское, а также в сторону Серебрянки, Григоровки и Ольговки.

На Северском направлении, в районах Григоровки и Федоровки, противник четырежды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений, захватчики наступали в районе Орехово-Василовки и в сторону Новомаркового и Ступочек.

На Торецком направлении украинские защитники отразили десять атак в районах Дилиевки, Торецкая, Щербиновки, Александро-Калинового и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши подразделения остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономическое, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверевое, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиал, Толстое, Зеленое Поле, Свободное Поле, Камышеваха, Воскресенка и в сторону Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отразили три вражеских атаки вблизи Каменского и в сторону Новоданиловки.

На Приднепровском направлении минувших суток противник предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 52 артиллерийских системы, 238 беспилотных летательных аппаратов и 126 единиц автомобильной техники.

Карта боевых действий 8 августа

Карта боевых действий 8 августа 2025: полторы сотни боев на всей линии фронта / 12 Фотографий

Как артиллеристы на Новопавловском направлении останавливают один сплошной ползучий штурм, мы рассказывали в нашем другом материале.

Главное фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!