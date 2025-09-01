Карта боевых действий 1 сентября 2025: Покровское направление горит, на других — обманчивое затишье

Карта боевых действий в Украине за 1 сентября показывает актуальный ход событий на фронте.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили: Кремль активизирует информационные атаки, поскольку территориальные достижения оккупантов остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями.

Украинские войска продвинулись в районе Новопавловки.

Российские войска продвинулись в районе Торецка.

Оперативная ситуация в Украине 1 сентября 2025 года

Генштаб сообщает о 190 боевых столкновениях.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых бомб.

Кроме этого, произвел 5780 обстрелов, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5780 дронов-камикадзе.

Агрессор нанес авиационных ударов управляемыми бомбами и неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам: Большая Береза, Середина-Буда — Сумская область; Белицкое — Донецкая область; Гавриловка — Днепропетровская область; Успеновка, Омельник — Запорожская область; Одрадокаменка — Херсонская область.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, два пункта управления БПЛА и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян.

За прошедшие сутки противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 29 управляемых авиационных бомб и произвел 249 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголовка, Западное и Красное Первое.

На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков.

Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодец, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверевое, Котлино, Удачное, Ореховое.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Однажды захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.

Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 214 беспилотных летательных аппарата и 94 единицы автомобильной техники оккупантов.

Главное фото: 22 отдельная механизированная бригада.

