Карта боевых действий 1 сентября 2025: Покровское направление горит, на других — обманчивое затишье

Карта боевых действий в Украине за 1 сентября показывает актуальный ход событий на фронте.
Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.
Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
- Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.
- Зеленые участки — освобожденная территория.
- Серые участки — территория, требующая уточнения.
- Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.
- Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.
- Розовый цвет — оккупированные территории других государств.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Карта боевых действий в Украине — ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) отметили: Кремль активизирует информационные атаки, поскольку территориальные достижения оккупантов остаются непропорционально ограниченными и медленными по сравнению с высокими потерями.
Украинские войска продвинулись в районе Новопавловки.
Российские войска продвинулись в районе Торецка.
Оперативная ситуация в Украине 1 сентября 2025 года
Генштаб сообщает о 190 боевых столкновениях.
Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 117 управляемых бомб.
Кроме этого, произвел 5780 обстрелов, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5780 дронов-камикадзе.
Агрессор нанес авиационных ударов управляемыми бомбами и неуправляемыми авиаракетами по населенным пунктам: Большая Береза, Середина-Буда — Сумская область; Белицкое — Донецкая область; Гавриловка — Днепропетровская область; Успеновка, Омельник — Запорожская область; Одрадокаменка — Херсонская область.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, два пункта управления БПЛА и один другой важный объект противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили четыре атаки россиян.
За прошедшие сутки противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 29 управляемых авиационных бомб и произвел 249 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Фиголовка, Западное и Красное Первое.
На Купянском направлении вчера произошло десять атак захватчиков.
Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка и в сторону Новоплатоновки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал 29 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Колодец, Карповка, и в сторону Дроновки, Серебрянки, Ямполя и Григорьевки.
На Северском направлении наши воины успешно остановили 11 атак противника у Григоровки и Переездного.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в направлении населенного пункта Белая Гора и в районе Предтечиного.
На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 64 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Федоровка, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухецкое, Проминь, Сухой Яр, Зверевое, Котлино, Удачное, Ореховое.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 25 атак в районах населенных пунктов Филиал, Ялта, Толстое, Александроград, Малиевка, Воскресенка и Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Однажды захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении — оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Каменское.
На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили пять вражеских атак.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 850 человек.
Также украинские воины обезвредили четыре танка, 17 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, один вертолет, 214 беспилотных летательных аппарата и 94 единицы автомобильной техники оккупантов.
Карта боевых действий 1 сентября
Генштаб
Главное фото: 22 отдельная механизированная бригада.
