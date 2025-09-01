Видео Украина

Карта боевых действий 1 сентября 2025: Покровское направление горит, на других — обманчивое затишье

Виктория Мельник, журналист сайта 01 сентября 2025, 10:00
карта боевых действий
Карта боевых действий 1 сентября Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь