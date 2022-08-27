Они стали героями для каждого из нас — поздравления для украинских летчиков ко Дню авиации

Последняя суббота лета — профессиональный праздник украинских летчиков. В 2022 году этот день пришелся на 27 августа. Вся страна гордится мужественными и бесстрашными героями, защищающими небо над нашей головой.

Читай поздравления для тех, кто посвятил свою жизнь небу.

Поздравление от президента Украины

Президент Украины — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Владимир Зеленский поздравил военных пилотов и заверил, что благодаря нашим воинам настанет день, когда оккупанты погибнут на украинской земле.

Украинские воины шаг за шагом будут уничтожать потенциал оккупантов, и настанет день, когда враг погибнет и на Запорожье, и на юге, и на востоке страны, и в Крыму.

Оккупанты погибнут, как роса на солнце, и наша оборона есть и будет этим солнцем, — написал Зеленский.

Они стали героями

Начальник авиации Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов также поздравил всех украинских авиаторов и рассказал об их достойной борьбе с врагом.

В это сложное для нашего государства и всего мира время все же хочу поздравить всех причастных с Днем авиации Украины!

Тех, кто летает, кто обеспечивает и делает все для того, чтобы наши крылья только крепли, чтобы враг на собственной шкуре почувствовал не только боевой дух наших пилотов, но и ударную силу нашего воздушного флота, — сказал генерал.

Он напомнил, что с 24 февраля украинские пилоты зазизают родное небо и землю ценой своей жизни. И хотя у россиян все еще есть достаточно смертоносной техники, ракет и самолетов, это не пугает наших авиаторов.

Они продолжают делать все для того, чтобы жить в свободной европейской стране.

Западные партнеры активно помогают нам с материально-техническим обеспечением, а украинские летчики могут быстро овладевать современными многофункциональными самолетами. Так что победа за нами!

Наши летчики — лучшие! Авиаторы — это смелые, ответственные, профессиональные, отчаянные люди, которые каждый день и каждую ночь защищают родную землю от российской агрессии!

Желаю всем добра, благополучия, крепкого здоровья Вам и Вашим семьям! — написал Голубцов.

Авиаторы — это доблесть и мастерство

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук присоединился к праздничным поздравлениям своих коллег. Он упомянул не только военных лётчиков, но и весь персонал, обеспечивающий их работу: ученых, конструкторов, исследователей и других.

В нашей памяти навсегда останутся подвиги украинских военных летчиков и всех, кто обеспечивает их работу, — кто посвятил свою жизнь авиационному делу.

Отважных людей, которые с первых дней российской агрессии встали на защиту украинской земли и вписали новые исторические вехи в славный боевой путь авиации Вооруженных Сил Украины, — отметил Олещук.

Украинские авиаторы доказали свою преданность родной стране. За полгода войны 18 летчиков Воздушных Сил получили высшее звание Героя Украины, а сотни военнослужащих отмечены высокими государственными наградами.

И хотя некоторые из них удостоены посмертно, Украина никогда не забудет своих героев — настоящих патриотов, которые не пожалели для свободы самого ценного — жизни.

Благодарю всех авиаторов за работу, профессионализм, ответственность и преданность делу! Низкий поклон вам и вашим семьям!

Мы обязательно освободим нашу святую землю от русского оккупанта! Ради мирного будущего нашего государства, наших детей и наших внуков! — поделился генерал-лейтенант.

Потери российской авиации в войне с Украиной

В начале полномасштабного вторжения россияне хвастались, будто в первый же день войны уничтожили всю украинскую авиацию и средства ПВО.

Но вот уже 185 суток Воздушные Силы ВСУ мастерски уничтожают врага как в небе, так и на земле. Статистика является подтверждением этому.

Потери российской авиации по состоянию на 27 августа 2022:

средства ПВО — 148 ед. ($1,03 млрд)

самолеты — 234 ед. ($5,30 млрд)

вертолеты — 202 ед. ($2,08 млрд)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 836 ед.

Недавно журнал Forbes перевел потери РФ в денежный эквивалент. Оказалось, что за полгода Россия “сожгла” на уничтоженных самолетах, вертолетах и ​​средствах ПВО почти $8,5 млрд.

Редакция Вікон искренне поздравляет с праздником всех украинских героев-авиаторов, которые не отступают ни перед какими опасностями, а отчаянно идут в бой с противником.

Благодаря мастерам своего дела Воздушным Силам удается сбивать смертоносные ракеты, которые россияне выпускают по мирным городам и селам: школам, больницам, детсадам, гражданским поездам, центральным площадям и т.д.

В День авиации мы желаем нашим защитникам сохранять крепкое здоровье и тела, и духа, а также веру в общую победу добра над злом, цивилизации над дикостью, человеческих ценностей над варварством.

Гордимся и поддерживаем ВСУ!

Романтичность авиации изобразили в десятках фильмов. Так почему бы в этот день не посмотреть какой-нибудь из них?

Мы собрали для тебя лучшие фильмы о летчиках и авиации.

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