Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Нести разрушения, уничтожать жизнь мирного населения, терроризировать всех и каждого в этом мире, чтобы покорить его. Такие методы у нашего врага. Однако в своих желаниях захватить все территории на карте боевых действий, он все не может рассмотреть свое неизбежное поражение и стремительный процесс самоуничтожения.

Захватчики так и не поняли, что никакое насилие не может захватить мир. И точно не поможет покорить украинцев, готовых душу и тело положить за свою свободу.

А пока наши воины борются за независимость для всей нации и ведут Украину к победе, мы продолжаем поддерживать их и следить за ежедневными сведениями Генштаба ВСУ.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Российские силы, возможно, создают условия для нападения с белорусской территории.

Хотя институт изучения войны продолжает считать, что белорусские военные не присоединятся к боевым действиям в Украине.

Кроме того, эксперты отмечают, что, вероятно, Путин стремится создать условия для возобновления наступления к весне 2023 года, чтобы заставить Украину пойти на уступки. Вероятнее всего, что оккупанты решат повторить попытку наступать на Киев.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что утром, 16 декабря, враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства.

По уточненным данным, российские оккупанты выпустили 70 крылатых и четыре управляемых авиационных ракет, 60 крылатых ракет были сбиты нашими силами противовоздушной обороны.

В результате ударов поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запселье и Поповка Сумской области и Стрелечья, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двуречная и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков и разнокалиберной артиллерии недалеко от Макеевки, Площанки, Краснопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва. Обстреливал районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Зализное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели окрестности Богоявленки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

Пострадали более 30 населенных пунктов. В частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Мыловое Херсонской области.

Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и Автономной республики Крым. Усиливает также оборону и охрану объектов водоснабжения на временно оккупированной территории Крыма, в частности, Северокрымского канала.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили три района сосредоточения личного состава, пункт управления и состав боеприпасов оккупантов.

Военно-политическое руководство Украины, в том числе президент, главнокомандующий ВСУ, министр обороны и министр иностранных дел, прогнозируют, что россияне могут прибегнуть к эскалации войны зимой. Вероятно, это будет наступление на нашу столицу.

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