Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 декабря 2022, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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0:03:55
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0:03:17
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