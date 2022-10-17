Актуальная карта боевых действий в Украине 17 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине показывает все пути, которые навсегда будут неизведанны для оккупантов и не расскажут им, как добраться до победы.
Однако на ней всегда видна важная деталь — государственная граница Украины.
А пока украинские военные ежедневно и настойчиво учат оккупантов не трогать чужого, Генштаб ВСУ публикует информацию об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует действия российских оккупантов в Украине:
Россия продолжает проводить массовые принудительные депортации украинцев, что, вероятно, является кампанией умышленной этнической чистки в дополнение к явным нарушениям Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Россия продолжает проводить массовые принудительные депортации украинцев, что, вероятно, является кампанией умышленной этнической чистки в дополнение к явным нарушениям Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
В то же время на территории самой страны-агрессорки, в Белгородской области, мобилизованные российские военные устроили братоубийственную перепалку на полигоне.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечья и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области, Правдино и Белогорка Херсонской области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них — Вольное Поле, Времевка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области.
На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.
Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.
А пока оккупанты начинают уже уничтожать друг друга, украинские военные ликвидируют их вооружение. Читай, как военный пилот с позывным Karaya сбил пять дронов-камикадзе Shahed-136 и две вражеские ракеты в небе над Винницкой областью 12 октября.
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