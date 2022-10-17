Актуальная карта боевых действий в Украине 17 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине показывает все пути, которые навсегда будут неизведанны для оккупантов и не расскажут им, как добраться до победы.

Однако на ней всегда видна важная деталь — государственная граница Украины.

А пока украинские военные ежедневно и настойчиво учат оккупантов не трогать чужого, Генштаб ВСУ публикует информацию об опасных направлениях и местах, где идут ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует действия российских оккупантов в Украине:

Россия продолжает проводить массовые принудительные депортации украинцев, что, вероятно, является кампанией умышленной этнической чистки в дополнение к явным нарушениям Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

В то же время на территории самой страны-агрессорки, в Белгородской области, мобилизованные российские военные устроили братоубийственную перепалку на полигоне.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 октября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечья и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области, Правдино и Белогорка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Харьковской области; на Краматорском направлении — из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

направлении — из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Луганской области и Донецкой области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них — Вольное Поле, Времевка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленая Роща, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БПЛА.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.

А пока оккупанты начинают уже уничтожать друг друга, украинские военные ликвидируют их вооружение. Читай, как военный пилот с позывным Karaya сбил пять дронов-камикадзе Shahed-136 и две вражеские ракеты в небе над Винницкой областью 12 октября.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!