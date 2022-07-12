Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 12 июля

Хотя на карте боевых действий не так хорошо видны ежедневные изменения, удержание позиций и освобождение новых населенных пунктов от враждебной оккупации стоит нашим защитникам титанических усилий.

А пока украинцам необходимо продолжать поддерживать их и не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Оперативная обстановка в Украине на 12 июля 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск к государственной границе.

Враг нанес удары неподалеку от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последнего вел воздушную разведку БПЛА.

Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Победа, Питомник и Русская Лозовая.

На Славянском направлении противник производит огненное поражение в районах населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяк и Новониколаевка. Нанес авиаудар вблизи Богородичного.

В направлении Краснополья наши воины отразили очередной вражеский штурм и свели на нет все попытки оккупантов продвинуться.

На Краматорском направлении активных действий подразделения противника обстреляли районы населенных пунктов Северск, Закотное, Серебрянка, Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Выемка и Ивано-Дарьевка.

Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районы Часового Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцевого, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары вблизи Покровского и Яковлевки.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Серебное, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перебудова.

Также зафиксированы обстрелы населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Новоселка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жеребянки и Каменское.

Снова наши воины заставили убегать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки.

На Южнобужском направлении фиксировались обстрелы противника в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгиное, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зелёный Гай, Калиновка.

Также враг обстрелял населенные пункты Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Червоная Долина, Партизанское, Благодатное, Котляревое, Шевченковое, Заря, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

Наши воины всегда готовы защищать Украину от вражеских нападений. Однако бойцы просят не считать их службу наказанием и отправлять к ним всех, кто провинился в тылу. Читай, что говорят украинские военные о том, почему не нужно “наказывать” отправкой на фронт.

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