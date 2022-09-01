Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 1 сентября

Сегодня сто девяностые сутки противостояния. Первый день осени мы проводим с картой боевых действий и оперативной информацией о ситуации на фронте от Генштаба ВСУ. Но делаем все для того, чтобы следующую осень встретить в мирной стране-победительнице.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 сентября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине

Оперативная обстановка в Украине по состоянию на 1 сентября 2022 года

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Блешня Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области.

Продолжает ведение воздушной разведки пограничных районов БПЛА.

На Харьковском направлении противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка.

Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Нанес авиационные удары по району Русских Тишков.

Совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении огневому влиянию подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибривное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. Нанес авиационные удары по району населенного пункта Ивано-Дарьевка.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы.

Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника по направлениям населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки.

Совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Большая Новоселка. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.

На Запорожском направлении обстрелы со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка. Враг задействовал авиацию для ударов у Красного, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск.

Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Квитневое, Большое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополино.

Авиационные удары получили районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

А какая ситуация с контрнаступлением в Херсонской области и повод ли это расслабляться украинцам — рассказал ветеран Айдару.

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