Обвиняемый в убийстве семерых военных может выйти на свободу? Рассказываем о преступлении Анатолия Захаренко

Два года назад, 22 мая 2020 года, всю Украину шокировала новость: в Житомирской области во время застолья местный житель расстрелял компанию из восьми товарищей. Все они были ветеранами АТО и бойцами легендарного батальона имени Кульчицкого, который с 2014 года участвовал в упорных боях за освобождение Украины.

Предварительно мужчины собрались у озера в селе Новоселица на рыбалку. Уже поздно вечером, когда большая часть военных ушла спать, 58-летний Анатолий Захаренко взял в руки ружье и открыл огонь.

Сначала смертельные ранения получили двое ветеранов, сидевших с нападающим за одним столом. Затем расстрелял спавших людей. Спастись удалось только одному.

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Захаренко — бывший гражданин России, на суде постоянно менял показания и уверял: компания военных приехала его убивать, а он защищался. Но его версии разбивались об доказательства и результаты экспертиз, которых было проведено около 200.

23 мая 2020 года Королевский районный суд Житомира отправил обвиняемого под стражу, а затем дело начал рассматривать Богунский районный суд. Под стражей Захаренко находился до 27 июля этого года, тогда суд принял решение — изменить меру пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Данное решение обусловлено серьезным ухудшением его здоровья, отметили в пресс-службе суда.

По информации родных погибших, во время домашнего ареста Захаренко свободно гуляет по своему селу и угрожает односельчанам.

После замены меры пресечения судья сделал самоотвод. После этого рассмотрение дела буквально остановилось. Для продолжения процесса Богунский районный суд до 24 сентября должен назначить новых судей. Родственники погибших и командование батальона Кульчицкого стремятся перенести рассмотрение дела в Киев.

Украина также начинает наказание российских военных. Ранее мы рассказывали, как российского танкиста приговорили к десяти годам лишения свободы.

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