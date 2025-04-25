Фрукты замерзли: спасем ли урожай после апрельских холодов и чего ждать от цен

Фото Pexels В этом году апрельские морозы стали настоящим испытанием для украинских аграриев. Снег и минусовая температура, охватившие значительную часть страны, уничтожили почти весь ранний урожай фруктов и ягод, нанеся катастрофический ущерб. Вместо цветущих садов, в Киевской и других областях страны остались лишь голые деревья, без плодовых почек.Как морозы уничтожили урожай? Аграрии признаются, что потери были огромными. Персики, абрикосы, черешни и вишни пострадали больше всего, поскольку эти деревья зацветают первыми и наиболее чувствительны к низким температурам. Плоды, которые еще несколько недель назад должны были появиться на ветвях, теперь отмерли, что может привести к полной потере урожая. Черешни и вишни, которые также не избежали холодной волны, могут не дать плодов в этом году. Фото: Pexels Можно ли спасти остальной урожай? Несмотря на масштабные убытки, надежда на частичное восстановление еще есть. В отдельных садах аграрии пытаются сохранить поздние сорта, которые еще не распустились. Восстановление ситуации возможно, но все зависит от погодных условий следующих месяцев. Читать по теме Погода на май 2025: ожидать похолодания или наконец теплого солнышка Узнай о прогнозе погоды на май 2025 года. Что ждет цены на фрукты? Повышение цен на фрукты и ягоды в этом сезоне неизбежно. Стоимость даже обычных яблок уже достигла самых высоких показателей за последние 8 лет. И это только начало. Согласно прогнозам, из-за дефицита внутреннего урожая Украина будет вынуждена увеличить импорт фруктов из других стран, таких как Болгария, Турция и Румыния. Однако, учитывая цены на импортную продукцию и колебания курса доллара, точно предсказать стоимость сложно. Фото:Pexels Как погодные условия влияют на будущее урожая? Сильные морозы, которые еще могут вернуться в мае, могут окончательно уничтожить даже поздние сорта фруктов. Поэтому аграрии, пытаясь сохранить хотя бы часть урожая, обращают внимание на все нюансы погоды. Более того, климатические изменения в Украине стали частью ежегодной реальности, и аграрии уже привыкли к тому, что погода становится все более непредсказуемой. Что ждет аграриев в будущем? Несмотря на все трудности, украинские аграрии не сдаются. Они надеются на то, что в следующем году ситуация улучшится, и мы все же сможем получить украинские абрикосы, персики и другие фрукты. Но только погода решит, сбудется ли эта надежда. Таким образом, хотя апрельские морозы принесли значительные потери, надежда на восстановление урожая и улучшение ситуации остается. И что бы ни случилось, цены на фрукты в ближайшие месяцы явно не порадуют украинцев, и вопрос, откуда мы будем получать витамины, становится все актуальнее. Ранее в нашем материале диетолог Наталья Самойленко дала полезные советы относительно витаминов, которые стоит принимать женщинам весной для поддержания здоровья и красоты. Узнай, как сбалансировать рацион и какие добавки помогут тебе чувствовать себя лучше в период перемен.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Витамины, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter