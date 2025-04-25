Фрукты замерзли: спасем ли урожай после апрельских холодов и чего ждать от цен

В этом году апрельские морозы стали настоящим испытанием для украинских аграриев.

Снег и минусовая температура, охватившие значительную часть страны, уничтожили почти весь ранний урожай фруктов и ягод, нанеся катастрофический ущерб.

Вместо цветущих садов, в Киевской и других областях страны остались лишь голые деревья, без плодовых почек.

Как морозы уничтожили урожай?

Аграрии признаются, что потери были огромными.

Персики, абрикосы, черешни и вишни пострадали больше всего, поскольку эти деревья зацветают первыми и наиболее чувствительны к низким температурам.

Плоды, которые еще несколько недель назад должны были появиться на ветвях, теперь отмерли, что может привести к полной потере урожая.

Черешни и вишни, которые также не избежали холодной волны, могут не дать плодов в этом году.

Можно ли спасти остальной урожай?

Несмотря на масштабные убытки, надежда на частичное восстановление еще есть.

В отдельных садах аграрии пытаются сохранить поздние сорта, которые еще не распустились.

Восстановление ситуации возможно, но все зависит от погодных условий следующих месяцев.

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Что ждет цены на фрукты?

Повышение цен на фрукты и ягоды в этом сезоне неизбежно. Стоимость даже обычных яблок уже достигла самых высоких показателей за последние 8 лет. И это только начало.

Согласно прогнозам, из-за дефицита внутреннего урожая Украина будет вынуждена увеличить импорт фруктов из других стран, таких как Болгария, Турция и Румыния.

Однако, учитывая цены на импортную продукцию и колебания курса доллара, точно предсказать стоимость сложно.

Как погодные условия влияют на будущее урожая?

Сильные морозы, которые еще могут вернуться в мае, могут окончательно уничтожить даже поздние сорта фруктов.

Поэтому аграрии, пытаясь сохранить хотя бы часть урожая, обращают внимание на все нюансы погоды.

Более того, климатические изменения в Украине стали частью ежегодной реальности, и аграрии уже привыкли к тому, что погода становится все более непредсказуемой.

Что ждет аграриев в будущем?

Несмотря на все трудности, украинские аграрии не сдаются.

Они надеются на то, что в следующем году ситуация улучшится, и мы все же сможем получить украинские абрикосы, персики и другие фрукты. Но только погода решит, сбудется ли эта надежда.

Таким образом, хотя апрельские морозы принесли значительные потери, надежда на восстановление урожая и улучшение ситуации остается.

И что бы ни случилось, цены на фрукты в ближайшие месяцы явно не порадуют украинцев, и вопрос, откуда мы будем получать витамины, становится все актуальнее.

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