Принято решение отойти с позиции Зенит в Авдеевке — что происходит в городе сегодня

В последние месяцы враг усилил штурмы Авдеевки. Украинские военные сдерживали врага всеми силами. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные отошли с позиции Зенит в Авдеевке.

Уход ВСУ с позиции Зенит в Авдеевке: что известно

— После многих месяцев противостояния командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции Зенит на юго-восточной окраине Авдеевки. Мы держали эту позицию столько, сколько давало возможность эффективно сдерживать и уничтожать врага.

Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной ситуации. Тактическое занятие этих позиций не дает врагу стратегического преимущества и не изменяет ситуацию в рамках Авдеевской оборонной операции.

Сейчас продолжается перегруппировка войск, пополнение запасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений, — сказал Тарнавский.

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Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом прокомментировал ситуацию в Авдеевке:

— Наши военные героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести врага к продвижению вперед. Я подробно понимаю, что происходит, на контакте с нашим военным руководством. Их задача делать все, чтобы защитить прежде всего наших людей. Наши военные — самое главное, что у нас есть, — сказал президент.

В 3-й штурмовой бригаде сообщили, что их участке фронта в Авдеевке — не менее 15 тыс. личного состава армии врага. Бойцы бригады нанесли критические поражения 74-й и 114-й отдельной мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения — фактически “стертые”. Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 раненых и погибших.

— Весомые потери несёт и 30-я ОМСБр ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии и против 21-й и 15-й ОМСБр 2-й армии.

По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на нашем участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии.

Против украинских сил в частности воюет 114 отдельная мотострелковая бригада — бывший 11 отдельный мотострелковый полк так называемой “ДНР”. Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который совершает ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.

Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой, — говорится в сообщении.

На усиление в Авдеевку отправили 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Пресс-офицер бригады Александр Бородин еще утром рассказывал Яне Брензей в телемарафоне Єдині новини о том, что происходит в Авдеевке.

Авдеевка сегодня: что происходит в городе 16 февраля 2024

Бородин сообщил, что враг стал использовать фосфор. Оккупанты продолжают давление. Они вовлекли в бои силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Оккупанты также увеличивают использование управляемых авиабомб и фосфорных бомб. Бородин отмечает, что КАБы это гораздо хуже, чем артиллерия. Враг сбрасывает более 50 авиабомб в сутки, весом 250-500 кг.

Это очень большое количество на небольшой удерживаемый плацдарм.

Мы удерживаем оборонительные позиции. Задача сложная именно из-за соотношения (сил — ред.) и бесконечного количества ресурсов у врага. У врага есть постоянная поддержка, вместо размотанного батальона заходит еще, и нет никакого горизонта, что у них что-то может закончиться как в людях, так и в ресурсах, — сказал пресс-офицер.

Бородин объясняет, что сейчас Авдеевку штурмуют две вражеские общевойсковые армии. Если сравнивать ситуацию в Авдеевке и Бахмуте, то в Авдеевке ситуация сейчас сложнее, потому что у врага большое количество КАБов, техники, авиации, FPV-дронов. В Бахмуте во время атак вагнеровцев такого не было. Также он говорит, что на некоторых участках возможны поражения на 360°. Но он подчеркнул, что это только поражение, оккупанты пытаются бить со всех сторон. По его словам, бойцы истощены, но сконцентрированы на работе.

Бородин акцентирует, что у врага также много FPV- дронов. Они могут запускать их в те места, где попали КАБы. Поэтому нашим защитникам нужны средства радиоэлектронной борьбы.

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Также в 3-й штурмовой бригаде рассказали о боях возле авдеевского коксохимического завода.

— По 60 авиационных бомб — днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествие противника пехоты.

Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода, — говорится в сообщении.

110-я бригада, защищающая Авдеевку почти два года, также рассказала, что происходит в городе.

— Противник бросает на Авдеевское направление просто колоссальные силы в количестве личного состава, бронетехники и авиации. Против нас — более 12 отдельных соединений противника: бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения.

Наши ребята, в нечеловеческих условиях, под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи. 110-я продолжает на своих плечах нести оборону города, — говорится в сообщении.

Ранее глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш в интервью рассказывал, как живет Авдеевка под постоянными обстрелами и можно ли будет ее восстановить.

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