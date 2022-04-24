Азовсталь: что мы знаем о “красном флаге” для россиян, и в чем мощь предприятия

Металлургический завод Азовсталь, ставший бастионом Мариуполя и самым болезненным местом всей Украины, скрывает тысячу мирных жителей от российских обстрелов. Последние же бьют хаотично всем, что может иметь в арсенале армия: бомбы свободного падения, ракеты, бункерные бомбы, все разновидности артиллерии как наземной, так и морской для рандомных атак. Об этом заявлял командир Азова Денис Прокопенко.

Что такое Азовсталь?

Азовсталь — это металлургический гигант, имеющий почти 100-летнюю историю и занимающий огромную территорию на левом берегу реки Кальмиус. Территория завода зажата между рекой с одной стороны и берегом Азовского моря — с другой. Завод имеет свой собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций.

Строительство металлургического гиганта началось в 1930 году, когда на полной скорости гнал локомотив индустриализации. Когда в 1943 году завод почти уничтожили немецкие оккупанты, ему было достаточно два года, чтобы в 1945 заработать в полную силу и стать одним из лидеров в Европе по производству металлургической продукции.

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Азовсталь имеет обустроенную еще в советское время систему бомбоубежищ.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, такие укрытия рассчитаны выдерживать удары авиационных бомб весом до тонны. В то же время РФ, отмечает он, планирует сбрасывать на Азовсталь со стратегических бомбардировщиков более тяжелые снаряды.

Почему завод стал красным флагом для Путина

Во-первых, Путин не ожидал такого сопротивления от украинцев. А если точнее — столь сильного и длительного, удачного сопротивления украинских военных, которые за восемь лет войны на Донбассе научились воевать против россиян. Так что снести, стереть с лица — это настоящее желание президента России.

Несмотря на его заявления об отмене штурма, всем становится ясно: людей там хотят заморить, чтобы хоть так унизить украинцев, показать, что не способны победить врага силой.

Во-вторых, у Мариуполя есть выход к воде. И основная цель российских войск — захватить город, чтобы отрезать Украину от моря.

Доступ к воде

Не секрет, что военные и мирные жители, находящиеся на территории катакомб завода, уже на грани гуманитарной катастрофы. Из-за отсутствия гуманитарных коридоров и постоянных активных обстрелов завода, люди остались без возможности достать провиант, воду и медикаменты. По состоянию на 13 марта сообщалось о нескольких смертях из-за отсутствия лекарства.

Остатки питьевой воды исчезают, несмотря на то, что украинские власти готовились к нападению со стороны России и создавали запасы пищи и воды на Азовстали.

Люди, изморенные жаждой и голодом, вынуждены искать спасения даже в батареях Азовстали. Сооружения, созданные для очистки воды, уже давно опустели. Не спасает даже выход к морю: без электроснабжения соленую морскую воду трудно очистить и приблизить к пригодной для потребления.

Азовсталь — грань

Президент Владимир Зеленский в своем интервью отечественным и зарубежным СМИ заявил: если россияне уничтожат наших людей в Азовстали, Украина прекращает любые переговоры. Свидетельствует ли это о готовности к воплощению плана деблокады? Пока не понятно. Однако заявление президента повторилось у каждого украинца в голове: это предел, перейдя который Россия не отмоется никогда, пока будет существовать.

Следует отметить, что штурмующие Мариуполь российские силы, по утверждению украинской власти, в десятки раз превышают силы, защищающие город.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 18 апреля заявила, что требует от России открыть гуманитарные коридоры для женщин, детей и других скрывающихся на Азовстале гражданских.

Ваш отказ открывать указанные гуманитарные коридоры будет в будущем основанием для привлечения всех причастных к уголовной ответственности за военные преступления, — указывает она.

Утром 19 апреля Верещук сообщила, что Россия отказалась открыть гуманитарные коридоры для выхода граждан из окруженного города.

Азовсталь сегодня

24 апреля, в день Воскресения Христова, русские продолжают бить по Азовстали. Заместитель командира полка Азов, так героически обороняющий этот островок жизни от русской орды, обратился к украинскому народу, власти и военным.

Святослав Паламарь, отмечает:

Пока вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы детей.

Подробнее о гуманитарной помощи военным и мирным жителям в Мариуполе, читай в материале.