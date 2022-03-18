Бесплатные социальные продукты и создание самой быстрой таможни — обращение Дениса Шмыгаля 18.03.22

В настоящее время одним из ключевых направлений в Украине является формирование сильного экономического тыла. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в своем обращение от 18.03.22 об изменениях ключевых направлений деятельности в Украине.

Главное, что нужно знать

Первый и ключевой вопрос продовольственной безопасности. Государство будет напрямую закупать у украинских производителей ключевые социальные продукты.

Эти продукты с завтрашнего дня будут бесплатно раздаваться людям в тех городах, которые оказались в окружении или на линиях боевых действий.

Премьер-министр сообщает, что эти продукты будут доставляться в города Украинской железной дорогой.

Ежедневно от местных властей будут поступать данные о необходимом количестве продуктов в тот или иной город. Для доставки во временно оккупированные населенные пункты будут привлекаться международные организации.

На это государство выделило 18 млрд. гривен.

Второе — на время военного состояния бизнес переходит на декларативный принцип работы. Об этом ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Третье — беспроцентное кредитование бизнеса и облегчение доступа к финансовым ресурсам. Правительство снимает все ограничения по программе 5-7-9%. Любой бизнес, которому необходима поддержка, сможет получить кредит по льготным условиям.

Четвертое — правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур.

— Цель — создать быструю таможню в мире. Никаких бумаг, без уплаты НДС, пошлин и таможенных платежей, — сообщил Денис Шмыгаль.

Значительную роль в нашей экономике играет аграрная промышленность. Раньше мы рассказывали, как государство поддерживает аграриев во время войны.